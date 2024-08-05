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Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2024 року
Від початку доби відбулися 103 бойові зіткнення з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Покровському напрямку точилися 24 бої

За добу російські загарбники завдали 42 авіаудари, скинувши 56 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 515 дронів-камікадзе та здійснили 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 103 бойові зіткнення. Наші захисники жорстко дають відсіч намаганням противника просунутися в глибину української території. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог наступає, як і в попередні дні, на Покровському напрямку. Окрім того, достатньо активні загарбники і на Краматорському та Торецькому напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог 10 разів безуспішно атакував оборонні позиції наших воїнів неподалік Глибокого, Липців, Тихого та Вовчанська, де наразі триває ще одне боєзіткнення. За сьогодні агресор втратив 104 особи вбитими та пораненими, також знищено або значно пошкоджено дві бойових броньованих машини, шість артсистем, 10 автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник провів шість наступальних дій біля Петропавлівки, Кругляківки, Берестового та Стельмахівки. Чотири атаки – зупинено, дві – продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники сім разів штурмували позиції українців поблизу Невського, Тернів та Макіївки. Всі атаки відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Під час бойових зіткнень оборонці української землі жорстко зупинили сім атак у районах Спірного, Переїзного, Виїмки та Верхньокам’янського. Ворог зазнав втрат.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Противник здійснив 15 наступальних дій поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Сили оборони відбили 11 атак, ще чотири – продовжуються у районі Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Росіяни теж 15 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. 12 боєзіткнень завершено, ще три – тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби точилися 24 бої неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Желанне, Свиридонівка, Яснобродівка та Карлівка. Сили оборони відбили 19 атак, п’ять – ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля у напрямку Желанного.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 246 окупантів, 89 з них – безповоротно. Також знищено гаубицю Д-30, два БТРи, сім автомобілів, МТ-ЛБ та три одиниці спецтехніки. Крім цього, пошкоджено танк, чотири артсистеми, шість одиниць автотранспорту та один бронетранспортер.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог вісім разів безуспішно атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Противник здійснив наступальні дії у бік Костянтинівки, Водяного і Роздольного. Триває бій.

На Оріхівському напрямку

Відбулось чотири бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. Противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2024 року фото 10
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Два ворожих штурми на позиції наших підрозділів також не мали успіху.

Нагадаємо, триває 894-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
Теги: війна Генштаб фронт ворог

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