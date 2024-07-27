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Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2024 року
На фронті відбулося 107 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Найгарячішою точкою на фронті залишається Покровський напрямок

За доби росіяни завдали 46 авіаційних ударів (зокрема, застосовано 65 КАБ) та 466 ударів дронами–камікадзе, здійснив 3163 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння.
 

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 107 бойових зіткнень. Сили оборони України безперервно ведуть бойові дії спрямовані на зрив наступальних планів агресора, знищуючи його особовий склад і військову техніку. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Покровський напрямок зазнає найбільш жорстких обстрілів. За добу росіяни здійснили понад 30 штурмів, зокрема, в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

На Харківському напрямку

Російські окупанти дев’ять разів намагались штурмувати оборонні рубежі в районах Вовчанська, Глибокого та Слобожанського. Ситуація під контролем наших військ. Ще триває один бій біля міста Вовчанськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Успішно відбито чотири штурмових дії поблизу населених пунктів Табаївка та Стельмахівка. Неподалік цих же населених пунктів два боєзіткнення продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Російські війська вчинили 10 атакувальних спроб поблизу Новоєгорівки, Новосергіївки, Невського та Тернів. Продовжується бій у районі Невського. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку

Росіяни провели три штурмові дії неподалік Верхньокам’янського. Усі намагання ворога просунутись були безуспішними.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Наші війська зупинили шість атак противника поблизу Часового Яру і Григорівки. Два боєзіткнення ще не закінчені. Загарбники зазнають втрат.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Росіяни намагалися 11 разів вклинитися в наші оборонні рубежі біля населених пунктів Північне, Залізне, Торецьк та Нью-Йорк. Відбито вісім атак, три – ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку. Тут від початку доби відбувалося 30 штурмів з боку росіян, майже половина з них продовжуються біля населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Новоселівка Перша і Яснобродівка. Окупанти за спроби просуватися на Покровському напрямку платять високу ціну.

Втрати противника з початку доби тут становлять 187 осіб вбитими та пораненими. Знищено три танки, гармату, дві бронемашини, 14 одиниць автомобільної техніки та два мотоцикли. Серед пошкодженої техніки ворога – САУ 2С1, дві бойових броньованих машини та вісім автомобілів.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Загарбники намагалися 14 разів просунутися в районах населених пунктів Нетайлове, Костянтинівка, Красногорівка та Парасковіївка, триває три боєзіткнення поблизу Красногорівки. За сьогодні наші воїни на напрямку знешкодили 46 загарбників та знищили танк і дві бронемашини.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Окупанти розпочали дев’ять атак в районах Водяного і Урожайного. Сім з них ще тривають. Ворог концентрує зусилля у бік Старомлинівки.

На Оріхівському напрямку

Зазнали невдачі п’ять атак противника біля Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Як повідомлялося, у ніч на, 26 липня, в тимчасово окупованому півострові Крим пролунали потужні вибухи

До слова, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому «Саки» у тимчасово окупованому Криму вночі. Військові повідомили, що це важливий об'єкт, який РФ використовує для контролю повітряного простору та ударів по Україні.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб машини Торецьк озброєння танки втрати ворог росіяни

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