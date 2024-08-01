Втрати ворога станом на 1 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 890-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1370 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 1 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 1 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 1 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 579490 (+1370) осіб,

танків ‒ 8399 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 16203 (+42) од,

артилерійських систем – 16119 (+33) од,

РСЗВ – 1132 (+1) од,

засоби ППО ‒ 907 (+0) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12968 (+115),

крилаті ракети ‒ 2407 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21816 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 2713 (+16).

Втрати ворога станом на 1 серпня 2024 фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 1 серпня:

У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – п'ять суден, з них один продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – шість суден, з них два рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 1 серпня фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

Сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України було збито ворожий дрон-камікадзе Shahed-136.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 1 серпня фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нині триває 890-й день повномасштабної війни в Україні.