Втрати ворога станом на 1 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1370 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 1 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 1 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 1 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 579490 (+1370) осіб,
- танків ‒ 8399 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16203 (+42) од,
- артилерійських систем – 16119 (+33) од,
- РСЗВ – 1132 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 907 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12968 (+115),
- крилаті ракети ‒ 2407 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21816 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 2713 (+16).
Активність флоту окупантів станом на 1 серпня:
- У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них один продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
Сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України було збито ворожий дрон-камікадзе Shahed-136.
Нині триває 890-й день повномасштабної війни в Україні.
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