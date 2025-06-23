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ЗСУ уразили нафтобазу в Ростовській області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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ЗСУ уразили нафтобазу в Ростовській області
фото: Генштаб ЗСУ

Уражена нафтобаза використовувалася для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України

Україна вразила важливий об’єкт російських загарбників. Зокрема, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з Ракетними військами та артилерією, завдали ураження по нафтобазі «Комбінат «Атлас», що у Ростовській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«У рамках зниження наступальних спроможностей противника, у ніч на 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з ракетними військами та артилерією, завдали ураження по нафтобазі «Комбінат «Атлас», що у Ростовській області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

«Підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу. Результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, у ніч проти 14 червня дрони уразили підприємство «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб війна росія Україна

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