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Втрати ворога станом на 7 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 7 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1200-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 7 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 7 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 7 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 995030 (+1120) осіб,
  • танків ‒ 10904 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22737 (+52) од,
  • артилерійських систем – 28850 (+56) од,
  • РСЗВ – 1410 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 1181 (+1) од,
  • літаків – 413 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39493 (+300),
  • крилаті ракети ‒ 3308 (+37),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 51079 (+166) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3908 (+1).
Втрати ворога станом на 7 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 7 червня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 8 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 4 судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 7 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, триває 1200-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб втрати

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