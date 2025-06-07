Втрати ворога станом на 7 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 7 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 7 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 7 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 995030 (+1120) осіб,
- танків ‒ 10904 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22737 (+52) од,
- артилерійських систем – 28850 (+56) од,
- РСЗВ – 1410 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 1181 (+1) од,
- літаків – 413 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39493 (+300),
- крилаті ракети ‒ 3308 (+37),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51079 (+166) од,
- спеціальна техніка ‒ 3908 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 7 червня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 8 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 4 судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1200-й день повномасштабної війни в Україні.
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