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Окупанти проводять ротацію військ біля Харківщини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Окупанти проводять ротацію військ біля Харківщини
Росіяни зараз надзвичайно активно проводять заміну особового складу
фото: AP

РФ зосереджує зусилля на оновленні штурмових підрозділів, які безпосередньо задіяні на лінії фронту

На Харківському напрямку спостерігається активна ротація особового складу окупантів та накопичення резервів у прикордонних районах. Натомість російські війська не демонструють ознак формування великого ударного угруповання, здатного загрожувати проривом оборони чи масштабним наступом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Оперативно-тактичного угруповання «Харків» Павла Шамшина в ефірі телемарафону.

За словами Шамшина, РФ зосереджує зусилля на оновленні штурмових підрозділів, які безпосередньо задіяні на лінії фронту.

«Ми фіксуємо, що росіяни зараз надзвичайно активно проводять ротацію та заміну особового складу, який залучений до штурмових дій саме на передовій. Також відмічаємо, що ворог підтягує та накопичує резерви в прикордонних районах з Харківщиною. Але це відбувається не в тій кількості, щоб загрожувати Харкову і створити загрозу прориву нашої оборони», – розповів він.

Нагадаємо, тим часом Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Харківщина

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