Керівник зовнішньої розвідки назвав чотири області, які прагне окупувати РФ

Росія виснажена технологічно, економічно і дипломатично

Плани окупантів на полі бою не змінюються. Кремль прагне встановити 5-10-км буферну зону на території Харківщини, Сумщини і Чернігівщини. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олег Іващенко в інтерв’ю «Укрінформу», передає «Главком».

Крім того, РФ має плани повністю захопити Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську області.

«Нічого нового (в планах РФ – «Главком»). Взяти повний контроль над Луганською, Донецькою, Запорізькою і Херсонською областями. Але повністю реалізувати задум вони не можуть. Іще вони хочуть зробити так звану зону безпеки на території Харківщини, Сумщини, Чернігівщини. Проте у них уже не ті ресурси. Якщо раніше мріяли про 30 кілометрів углиб, то зараз – 5-10 км», – каже він.

Також Іващенко прокоментував вкиди, щодо того, що українські воїни покинули прикордонні райони – це не відповідає дійсності. – «Навпаки, Україна контролює низку позицій на території Росії, зокрема на Курщині та в Бєлгородській області».

А загалом РФ прагне контролювати територію всієї України.

«Але бажання не означає можливості. Вони виснажені – технологічно, економічно і дипломатично. Взагалі довгостроковою метою Росії є встановлення контролю над країнами колишнього Радянського Союзу», – додав очільник СЗР.

Нагадаємо, триває 1188-й день повномасштабної війни. За минулу добу відбулося 180 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Вчора загарбники завдали одного ракетного та 112 авіаційних ударів, застосувавши 84 ракети та скинувши 189 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3005 дронів-камікадзе та здійснили 4961 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.