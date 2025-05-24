Втрати ворога станом на 24 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1130 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 24 травня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 24 травня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 24 травня втратила:
- особового складу – близько 979830 (+1130) осіб;
- танків – 10852 (+11) од;
- бойових броньованих машин – 22622 (+47) од,
- артилерійських систем – 28201 (+36) од;
- РСЗВ – 1395 (+5) од;
- засоби ППО – 1169 (+2) од;
- літаків – 372 (+0) од;
- гелікоптерів – 336 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37177 (+232);
- крилаті ракети – 3197 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49639 (+232) од;
- спеціальна техніка – 3895 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 24 травня
- У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 10 суден, з них вісім продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них п'ять рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1186-й день повномасштабної війни в Україні.
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