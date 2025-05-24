Втрати ворога станом на 24 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

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Нагадаємо, триває 1186-й день повномасштабної війни в Україні.

Активність флоту окупантів станом на 24 травня 2025 року

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

Втрати Росії у війні на 24 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 24 травня втратила:

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 24 травня 2025 року.

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10852 танків

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