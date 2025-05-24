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Втрати ворога станом на 24 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Втрати ворога станом на 24 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10852 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 24 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 24 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 24 травня втратила:

  • особового складу – близько 979830 (+1130) осіб;
  • танків – 10852 (+11) од;
  • бойових броньованих машин – 22622 (+47) од,
  • артилерійських систем – 28201 (+36) од;
  • РСЗВ – 1395 (+5) од;
  • засоби ППО – 1169 (+2) од;
  • літаків – 372 (+0) од;
  • гелікоптерів – 336 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37177 (+232);
  • крилаті ракети – 3197 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 49639 (+232) од;
  • спеціальна техніка – 3895 (+0).
Втрати Росії у війні на 24 травня 2025 року
Втрати Росії у війні на 24 травня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 24 травня

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них вісім продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них п'ять рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 24 травня 2025 року
Активність флоту окупантів станом на 24 травня 2025 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1186-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати війна

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