Російські війська відступають з околиць Покровська

Бойові дії на Покровському напрямку залишаються найбільш активними

Російські війська поступово відступають із західних околиць міста Покровськ після невдалої спроби перерізати трасу з Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

«Йдеться про позиції на захід від міста. Там, де вони в принципі потихесеньку відповзали вже з березня, якщо не з кінця лютого. Вони дуже активно намагалися наступати саме для того, щоб перерізати трасу з Дніпропетровської області – з Павлограда на Покровськ, у них це не вийшло. Там перелам невеличкий наступив, коли українці відбили Котлине, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають із західних околиць міста ближче до південних, з яких вони і починали наступати», – розповів Трегубов.

Також речник зазначив, що бойові дії на Покровському напрямку залишаються найбільш активними. Крім того, окупанти активно проводять ротації на Куп'янському і Харківському напрямках, зокрема на другому вони більше накопичують, ніж атакують.

«Якщо вважати ознакою перемир'я зниження інтенсивності бойових дій і боєзіткнень, то воно, безумовно, було, але зниження інтенсивності десь у два-три рази. З іншого боку, це аж ніяк не перемир'я. Себто, якщо на напрямку було, умовно кажучи, 80 боєзіткнень, а стало 30. Це більше схоже на якийсь перекур, на якесь тимчасове послаблення, особливо якщо зважати на те, що росіяни продовжують активно проводити ротації, активно накопичувати війська, це, скажімо так, не пауза. Це тимчасове зниження інтенсивності для того, щоб потім її значно підвищити», – прокоментував Трегубов.

Речник зауважив, що кількість боєзіткнень «просіла» удвічі-утричі, проте вона збереглася, і при цьому окупанти активніше проводять заміни та ротації.

«Навіть провели кілька операцій, які були особисто для нас схожі на спроби витягнути українців на візуальне помітне порушення перемир'я, як-то маневри, які водночас були схожі на штурми, але проходили начебто під білим прапором. Здавалося, що вони справді намагаються просто спровокувати на візуальне порушення вогню», – додав Трегубов.

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