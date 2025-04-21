Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські війська відступають з околиць Покровська

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Російські війська відступають з околиць Покровська
Ворог намагався наступати, аби перерізати трасу з Дніпропетровської області
фото: Reuters

Бойові дії на Покровському напрямку залишаються найбільш активними

Російські війська поступово відступають із західних околиць міста Покровськ після невдалої спроби перерізати трасу з Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

«Йдеться про позиції на захід від міста. Там, де вони в принципі потихесеньку відповзали вже з березня, якщо не з кінця лютого. Вони дуже активно намагалися наступати саме для того, щоб перерізати трасу з Дніпропетровської області – з Павлограда на Покровськ, у них це не вийшло. Там перелам невеличкий наступив, коли українці відбили Котлине, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають із західних околиць міста ближче до південних, з яких вони і починали наступати», – розповів Трегубов.

Також речник зазначив, що бойові дії на Покровському напрямку залишаються найбільш активними. Крім того, окупанти активно проводять ротації на Куп'янському і Харківському напрямках, зокрема на другому вони більше накопичують, ніж атакують.

«Якщо вважати ознакою перемир'я зниження інтенсивності бойових дій і боєзіткнень, то воно, безумовно, було, але зниження інтенсивності десь у два-три рази. З іншого боку, це аж ніяк не перемир'я. Себто, якщо на напрямку було, умовно кажучи, 80 боєзіткнень, а стало 30. Це більше схоже на якийсь перекур, на якесь тимчасове послаблення, особливо якщо зважати на те, що росіяни продовжують активно проводити ротації, активно накопичувати війська, це, скажімо так, не пауза. Це тимчасове зниження інтенсивності для того, щоб потім її значно підвищити», – прокоментував Трегубов.

Речник зауважив, що кількість боєзіткнень «просіла» удвічі-утричі, проте вона збереглася, і при цьому окупанти активніше проводять заміни та ротації.

«Навіть провели кілька операцій, які були особисто для нас схожі на спроби витягнути українців на візуальне помітне порушення перемир'я, як-то маневри, які водночас були схожі на штурми, але проходили начебто під білим прапором. Здавалося, що вони справді намагаються просто спровокувати на візуальне порушення вогню», – додав Трегубов.

Нагадаємо, українські воїни за останні тижні звільнили близько 16 кв. км території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко на Донеччині.

Раніше українські воїни звільнили з-під окупації село Дніпроенергія Волноваського району Донецької області.

Як повідомлялося, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що тактика Росії у війні проти України призведе до погіршення людських і матеріальних ресурсів РФ та сприятиме уповільненню її просування вздовж лінії фронту.

До слова, президент України Володимир Зеленський утворив 10 військових адміністрацій на окупованій частині Донецької області.

Читайте також:

Теги: окупанти Покровськ Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки окупантів на Дніпро
Атака на Дніпро: «шахед» влучив за 100 м від міської ради (фото)
17 квiтня, 07:17
Наслідки атаки окупантів на Суми
РФ вдарила по Сумах ракетою з касетними боєприпасами
13 квiтня, 13:45
Небо в Києві зранку, 12 квітня
Київ затягнуло смогом із запахом гару (фото)
12 квiтня, 09:25
Ворог збільшив інтенсивність штурмів прикордонних позицій Сумщини на 30%
Росія хоче повністю або частково оточити Суми – ВВС
11 квiтня, 10:25
Рятувальники ліквідували наслідки атаки РФ по Харкову
Мер Харкова розповів про нову тактику ударів росіян по місту
10 квiтня, 11:52
Чуфаров та Трусов зробили важливий внесок у підтримку українських захисників
Двоє паралімпійців з Донеччини задонатили на ЗСУ 400 тис. грн
2 квiтня, 15:19
Триває 1129-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 28 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
28 березня, 07:48
Триває 1128-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 27 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
27 березня, 07:25
Окупанти просунулися біля селища Кам'янка
Росія просунулася на прикордонні Харківщини
23 березня, 11:00

Події в Україні

Російські війська відступають з околиць Покровська
Російські війська відступають з околиць Покровська
Окупанти застосовують нову тактику обстрілу Херсонщини
Окупанти застосовують нову тактику обстрілу Херсонщини
Військово-морські сили про завершення «перемирʼя»: З Криму летіло все, що тільки могло
Військово-морські сили про завершення «перемирʼя»: З Криму летіло все, що тільки могло
Окупанти у Криму влаштовують перевірки школярів
Окупанти у Криму влаштовують перевірки школярів
Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року
Втрати ворога станом на 21 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
53K
Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
50K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна
17K
Помер Папа Римський Франциск
16K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua