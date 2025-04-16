Парламент ще однієї країни відмовився засуджувати РФ за удар по Сумах
Словаччина відмовляється визнавати Росію винною у вбивстві 35 людей у Сумах
Палата депутатів Словаччини відхилила проєкт резолюції, яка засуджує російські атаки на Кривий Ріг і Суми. Про це повідомляє SME, передає «Главком».
Зазначається, що відповідну пропозицію на розгляд виніс опозиційний депутат Ондрей Достал, але більшість депутатів відхилили її.
А премʼєр-міністр Роберт Фіцо відмовився прямо засудити напад Росії на Суми, зазначивши, що у нього «недостатньо інформації».
Раніше повідомлялося, що США не підпишуть заяву G7 із засудженням російського удару по Сумах 13 квітня.
Нагадаємо, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.
Також удар прийшовся по громадському транспорту.
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