Головна Світ Політика
search button user button menu button

Парламент ще однієї країни відмовився засуджувати РФ за удар по Сумах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Парламент ще однієї країни відмовився засуджувати РФ за удар по Сумах
Наслідки ракетної атаки на Суми
фото: ДСНС

Словаччина відмовляється визнавати Росію винною у вбивстві 35 людей у Сумах

Палата депутатів Словаччини відхилила проєкт резолюції, яка засуджує російські атаки на Кривий Ріг і Суми. Про це повідомляє SME, передає «Главком».

Зазначається, що відповідну пропозицію на розгляд виніс опозиційний депутат Ондрей Достал, але більшість депутатів відхилили її.

А премʼєр-міністр Роберт Фіцо відмовився прямо засудити напад Росії на Суми, зазначивши, що у нього «недостатньо інформації».

Раніше повідомлялося, що США не підпишуть заяву G7 із засудженням російського удару по Сумах 13 квітня.

Нагадаємо, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент відреагував на цинічну ворожу атаку.

РФ вдарила ракетою з касетними боєприпасами.

Унаслідок обстрілу Сум загинули 35 людей та зазнали поранень десятки мирних жителів, серед них – діти.  

Читайте також:

Теги: росія окупанти Суми Словаччина війна Україна ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Терористичний удар російською балістикою 13 квітня по Сумах, як примус до перимир’я в Чорному морі?
Терористичний удар російською балістикою 13 квітня по Сумах, як примус до перимир’я в Чорному морі?
13 квiтня, 20:57
Місцеві повідомляють, що удар прийшовся по громадському транспорту у центрі Сум
Росія вдарила балістикою по Сумах у Вербну неділю: десятки жертв (фото, відео)
13 квiтня, 11:41
Дим після вибуху в Сумах
У Сумах пролунав вибух: місто огорнув дим (відео)
14 квiтня, 14:20
Володимир Зеленський: Потрібен тиск на Росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям
Зеленський розповів, що необхідно для того, щоб закінчити війну
13 квiтня, 14:14
Трамп Трамп закликав Росію «рухатись уперед» до мирної домовленості, але не висунув вимог Путіну
У Трампа немає «козирів» для швидкого завершення війни в Україні – Bloomberg
14 квiтня, 23:46
Олена Когут, Марина Чудеса, Людмила Ващенко, Анжеліка Садовська загинули через російський удар
Вчителька з мамою загинули, рятуючи поранених: що відомо про усіх жертв атаки РФ на Суми
14 квiтня, 09:57
Конгрес-центр СумДУ після російської атаки
Суми: окупанти вдарили по приміщенню, де мала відбутись дитяча вистава
13 квiтня, 14:35
Питання, хто запросив голову ОВА на нагородження, Артюх уникнув
Голова Сумської ОВА підтвердив нагородження військових у день атаки РФ
14 квiтня, 19:59
Подвійний удар не залишив шансів вижити безневинним людям, які їхали у своїх справах
Ракетний удар по Сумах: загинув водій тролейбуса та майже всі пасажири
13 квiтня, 21:45

Політика

ЄС шукає спосіб вводити санкції проти РФ без схвалення Угорщини – Politico
ЄС шукає спосіб вводити санкції проти РФ без схвалення Угорщини – Politico
Парламент ще однієї країни відмовився засуджувати РФ за удар по Сумах
Парламент ще однієї країни відмовився засуджувати РФ за удар по Сумах
Канадський чиновник підтвердив блокування США заяви щодо засудження удару по Сумах
Канадський чиновник підтвердив блокування США заяви щодо засудження удару по Сумах
Одна з країн втратить шанс на євроінтеграцію через поїздку її президента до Москви
Одна з країн втратить шанс на євроінтеграцію через поїздку її президента до Москви
Трамп розпорядився розслідувати імпорт важливих мінералів
Трамп розпорядився розслідувати імпорт важливих мінералів
Байден виступив з першою публічною промовою після відходу з посади
Байден виступив з першою публічною промовою після відходу з посади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
53K
Рішення Саудівської Аравії може сильно вдарити по цінах на нафту
52K
Прокурорам – менші пенсії: Рада з другої спроби ухвалила рішення
48K
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
29K
«Багатих в Україні не люблять». Дружина українського бізнесмена закликала еліту міняти підходи

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 квiтня, 00:01
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua