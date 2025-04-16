Парламент ще однієї країни відмовився засуджувати РФ за удар по Сумах

Словаччина відмовляється визнавати Росію винною у вбивстві 35 людей у Сумах

Палата депутатів Словаччини відхилила проєкт резолюції, яка засуджує російські атаки на Кривий Ріг і Суми. Про це повідомляє SME, передає «Главком».

Зазначається, що відповідну пропозицію на розгляд виніс опозиційний депутат Ондрей Достал, але більшість депутатів відхилили її.

А премʼєр-міністр Роберт Фіцо відмовився прямо засудити напад Росії на Суми, зазначивши, що у нього «недостатньо інформації».

Раніше повідомлялося, що США не підпишуть заяву G7 із засудженням російського удару по Сумах 13 квітня.

Нагадаємо, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

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Унаслідок обстрілу Сум загинули 35 людей та зазнали поранень десятки мирних жителів, серед них – діти.