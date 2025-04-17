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США зацікавлені у поновленні роботи Запорізької АЕС – Галущенко

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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США зацікавлені у поновленні роботи Запорізької АЕС – Галущенко
Утримання Росією ЗАЕС поставить під загрозу всі досягнення цивілізованого світу в сфері мирного використання ядерної енергії
фото з відкритих джерел

США разом з Україною мають намір створити спільні енергетичні проєкти

Сполучені Штати і Україна можуть бути разом зацікавленими в тому, щоб повернути Запорізьку АЕС під контроль України, та розпочати її експлуатацію для реалізації спільних енергетичних проєктів в процесі відновлення та відбудови України. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу на дискусійній панелі Атлантичної ради, передає «Главком».

«Вона (ЗАЕС – «Главком») може принести нові можливості для співробітництва між нами, наприклад, коли йдеться про експорт електроенергії. Крім того, ми будемо потребувати більше електрики для будь-якого проекту, який може бути імплементований в Україні, разом із Сполученими Штатами. Нам потрібно більше електрики для масштабного відновлення країни, і це дуже важливо», – сказав Галущенко.

Крім того, міністр назвав катастрофічним прецедентом, якщо міжнародна спільнота допустить утримання Росією станції навіть без її повноцінного запуску. На його думку, «це поставить під загрозу всі досягнення цивілізованого світу в сфері мирного використання ядерної енергії».

«Ніхто не зможе дозволити собі інвестувати в атомну енергетику, якщо одна країна може силою захопити та окупувати найбільшу в Європі атомну станцію, та зберігати контроль над нею, навіть коли закінчиться війна… Ми маємо показати, що не можна протиправно захоплювати силою будь-який атомний об’єкт - великий або малий», – додав урядовець.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заперечив, що обговорював із Дональдом Трампом можливість передати у власність США Запорізьку АЕС чи інші атомні електростанції.

З серпня минулого року зафіксовано понад 150 інцидентів, коли російські ракети чи безпілотники пролітали над цими станціями або поблизу них.

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Теги: АЕС Запорізька АЕС міністр Україна Герман Галущенко окупанти США росія

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