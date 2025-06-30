Путін втратив союзника? Що відбувається між Азербайджаном та РФ

Стосунки Алієва та Путіна стали напруженими ще після того, як Росія збила азербайджанський літак із ЗРК

Скандал між Азербайджаном та Росією через вбивства та затримання: що відомо

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало тимчасового повіреного у справах посольства Російської Федерації в Азербайджанській республіці Петра Волокова. Причина: напади на азербайджанців у російському місті Єкатеринбурзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Азербайджану.

«Російській стороні було виражено різкий протест у зв'язку з рейдами 27 червня 2025 року сил безпеки Росії в квартирах наших співвітчизників, в ході яких було жорстоко вбито двох азербайджанців, кілька людей отримали тяжкі тілесні ушкодження, дев'ять осіб заарештовано», – йдеться в повідомленні.

Депутат Міллі Меджліса Вугар Іскендеров заявив, що мовчання російських офіційних осіб «із приводу жахливого інциденту проти азербайджанців у Єкатеринбурзі» різко контрастує з тим, як азербайджанці ставсяться до незначних інцидентів за участю росіян.

За його словами, хоча між президентами Азербайджану та Росії нібито існують дуже добрі особисті відносини, але у Росії «є сили», які намагаються будь-якими способами зруйнувати відносини між країнами та спалити мости.

Тим часом азербайджанці закликають спалити російське посольство. «Пятеро наших співвітчизників загинули, але російське посольство не спалене. Люди, які себе поважають, не залишили би камінь в тому посольстві», – написав один із журналістів.

Реакція росіян

Колишній український народний депутат-зрадник Олег Царьов, який втік до Росії, заявив, що Азербайджан нібито шукає привід для конфлікту. За його словами, нинішній лідер Казахстану начебто має бути вдячний російській владі за допомогу в придушенні перевороту в Казахстані.

«Країни Східної Європи, що входили до радянського блоку, тепер стали непримиренними ворогами Росії», – заявив він.

Царьов наголосив, що багато хто з росіян вимагає від влади наслати на Азербайджан усі кари небесні. Водночас Царьов додав, що конфлікти з іншими країнами – це провал зовнішньої політики РФ.

«Кожна країна, яка перетворилася на ворога Росії, має конкретне прізвище, ім'я та по батькові російського чиновника, відповідального саме за те, щоб ця країна не перетворилася на ворога. Кожна країна-сусід, яка перетворюється на ворога, це провал нашої зовнішньої політики. Радіти тут нема чого», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Азербайджані скасовуються всі культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, заплановані до проведення російськими державними та приватними установами.

Передісторія

Раніше російські медіа повідомили про облави силовиків на громадян Азербайджану, під час яких затримали майже 50 осіб із діаспори за підозрою в убивстві, що сталося ще 2001 року. Головні підозрювані у справі – брати Гусейн та Зіяддін Сафарови – незабаром після затримання померли.

За версією Слідчого комітету і МВС РФ, 27 червня в Єкатеринбурзі було проведено «комплекс заходів» у рамках розслідування кримінальних справ минулих років. Кількість затриманих російські правоохоронні органи не наводять, про загиблих також не йдеться.

Азербайджанська сторона наголосила, що під час затримання двоє її громадян були жорстоко вбиті, кілька людей одержали тяжкі поранення, а дев'ять осіб було заарештовано.

Як пише «Главком», ще у лютому Азербайджан зважився на дуже символічний крок у своїх стосунках з Росією: Москві надіслали ноту з вимогою закрити «Російський дім» у Баку. Цей заклад є представництвом одіозного «Росспівробітництва», що по факту є агенцією Кремля із прикриття російських шпигунів у різних країнах. Цю організацію прямо називали пов’язаною з російськими спецслужбами та «дахом» для шпигунської роботи.

До того моменту, існування в центрі Баку «Російського дому» азербайджанській владі особливо не заважало. Відносини Азербайджану та Росії були цілком союзницькими. Принаймні, президент Азербайджану Ільхам Алієв не цурався рукостискань з російським диктатором Володимиром Путіним та обмінів дружніми візитами з ним. Країни займаються розробкою спільних транспортно-логістичних проєктів, так важливих для Кремля в умовах його загальної ізоляції.

Ситуацію змінило різке охолодження стосунків між Баку та Москвою через збиття російською ракетою над Грозним цивільного літака азербайджанської авіакомпанії Azal 25 грудня минулого року. Літак виконував рейс із Баку до Грозного, але вимушений був змінити курс, перетнув Каспійське море і розбився поблизу міста Актау в Казахстані. Тоді аеропорт в Грозному, поблизу якого і відбулося фатальне враження, відбивався від атак українських дронів, був введений план «Килим», але пілоти літака про це вчасно проінформовані не були.

Російська пропаганда по гарячих слідах запустила версію, що рейс, який підлітав до Грозного, був перенаправлений до Махачкали через погіршення погоди, потім вирішив сісти у казахстанському Актау, а в процесі цього перельоту нібито зіткнувся з птахами. Утім, президента Азербайджана Ільхама Алієва фантазії російських пропагандистів не вразили. Він майже одразу після авіатрощі зайняв жорстку позицію, наголошуючи: провина за загибель азербайджанських громадян лежить на Російській Федерації. Глава Азербайджану зажадав вибачень і пояснень.