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Зеленський про нічну атаку: ЄС та G7 знають, як змусити Росію припинити війну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський про нічну атаку: ЄС та G7 знають, як змусити Росію припинити війну
Окупанти цієї ночі запустили по Україні 86 дронів
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

У ніч на 20 червня росіяни масовано вдарили по Одесі та Харкову

Російська Федерація продовжує тактику цілеспрямованого терору України. За це країна-агресор має отримати сильну відповідь, яка відчутно вдарить по її можливостях продовжувати війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Вночі росіяни масовано вдарили по Одесі, Харкову та їхніх передмістях понад 20 ударними дронами. Поранено близько 20 людей, серед яких двоє дітей: дівчата 12 та 17 років і троє рятувальників ДСНС, які прибули на місце обстрілу. Вбито людину в Одесі.

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фото: dsns.gov.ua/ДСНС

«Всього по Україні цієї ночі було запущено 86 дронів, більшість із яких російсько-іранські «шахеди». Знову горіли житлові будинки, звичайні бізнеси, цивільна інфраструктура та автомобілі. Дякую рятувальникам: 132 працівники та понад 30 одиниць техніки було розгорнуто на місцях. На Харківщині роботи тривають досі», – каже він.

За словами президента, партнери України знають як зробити, аби Росія не могла продовжувати війну. «Країни «сімки» та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту. Що швидше хворі в Кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні», – каже він.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару відомо про одного загиблого та 14 поранених. Ворог застосував щонайменше 10 БпЛА. Ударів зазнала цивільна інфраструктура міста.

Як відомо, триває 1213-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу відбулося 163 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

До слова, у травні 2025 року доходи Росії від продажу нафти й газу за кордон знизилися до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України.

Теги: санкції росія Володимир Зеленський

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