Модель для генерації відео Veo 3 запрацювала в Україні

Модель Veo 3 дозволяє створювати відео тривалістю до восьми секунд за текстовими підказками

Новітня модель генерації відео Veo 3 відтепер доступна в Україні. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії Google, інформує «Главком».

«Сьогодні ми робимо доступною Veo 3 в Україні через вебверсію і застосунок Gemini для передплатників Google AI Pro. Ми переконані, що люди повинні мати інструменти для визначення походження онлайн-контенту, тому всі відео, створені за допомогою Veo 3 у застосунку Gemini, матимуть видимий водяний знак», – йдеться у заяві.

Модель Veo 3 інтегровано в застосунок Gemini – як у вебверсії, так і в мобільному додатку. Вона дозволяє створювати відео тривалістю до восьми секунд за текстовими підказками. Доступ до функції мають лише користувачі передплати Google AI Pro, і він обмежений – не більше трьох відео на день.

«Крім того, ми вбудовуємо водяний знак SynthID у весь контент, який генерують наші моделі штучного інтелекту. Нещодавно ми зробили доступним SynthID Detector для перших тестувальників і незабаром плануємо зробити його доступним для ширшої аудиторії», – наголошує Google.

Однією з демонстрацій можливостей Veo 3 стало відео, де згенерована ШІ модель показала, як котик готує традиційний український борщ.

До слова, компанія Google розпочала розгортання суттєвого оновлення для браузера Chrome на Android, яке змінює розташування адресного рядка. У новій версії Chrome 135 адресний рядок переміщено з верхньої частини екрана до нижньої, що змінює особливості використання браузера.