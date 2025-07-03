Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Модель для генерації відео Veo 3 запрацювала в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Модель для генерації відео Veo 3 запрацювала в Україні
Модель Veo 3 інтегровано в застосунок Gemini
фото з відкритих джерел

Модель Veo 3 дозволяє створювати відео тривалістю до восьми секунд за текстовими підказками

Новітня модель генерації відео Veo 3 відтепер доступна в Україні. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії Google, інформує «Главком».

«Сьогодні ми робимо доступною Veo 3 в Україні через вебверсію і застосунок Gemini для передплатників Google AI Pro. Ми переконані, що люди повинні мати інструменти для визначення походження онлайн-контенту, тому всі відео, створені за допомогою Veo 3 у застосунку Gemini, матимуть видимий водяний знак», – йдеться у заяві.

Модель Veo 3 інтегровано в застосунок Gemini – як у вебверсії, так і в мобільному додатку. Вона дозволяє створювати відео тривалістю до восьми секунд за текстовими підказками. Доступ до функції мають лише користувачі передплати Google AI Pro, і він обмежений – не більше трьох відео на день.

«Крім того, ми вбудовуємо водяний знак SynthID у весь контент, який генерують наші моделі штучного інтелекту. Нещодавно ми зробили доступним SynthID Detector для перших тестувальників і незабаром плануємо зробити його доступним для ширшої аудиторії», – наголошує Google.

Однією з демонстрацій можливостей Veo 3 стало відео, де згенерована ШІ модель показала, як котик готує традиційний український борщ.

До слова, компанія Google розпочала розгортання суттєвого оновлення для браузера Chrome на Android, яке змінює розташування адресного рядка. У новій версії Chrome 135 адресний рядок переміщено з верхньої частини екрана до нижньої, що змінює особливості використання браузера.

Читайте також:

Теги: відео Україна Google

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль завдав масованого удару по Ірану
Удар Ізраїлю по Ірану. Що означає ця війна для України?
13 червня, 08:51
Ізраїль просто не боїться відкрито підтримати антирежимні сили, настрої та перспективи в Ірані
Чому Ізраїль закликає іранців до повстання, а Україна росіян – ні?
16 червня, 15:50
В Україні буде створено виробничу лінію для випуску дронів
Франція розгорне виробництво дронів для ЗСУ в Україні
7 червня, 08:45
Головний рабин України про «духівника Трампа»:зараз він каже, що завдання Америки номер один – це допомога Україні
Головний рабин України розказав, як поїздка в Україну змінила «духівника Трампа»
16 червня, 13:23
Претенденти на українське громадянство проходитимуть перевірку СБУ
СБУ перевірятиме претендентів на українське громадянство з деяких країн
19 червня, 10:13
Глава Кремля приділяє велике значення пропаганді російських дітей
Путін взявся переписувати шкільні підручники
23 червня, 13:15
Свято підкреслює значення верховенства права, права і свободи громадян, а також державного суверенітету України
День Конституції України: історія свята та цікаві факти
28 червня, 04:00
Бельгія з 2022 року активно допомагає Україні
Міністр оборони Бельгії дав обіцянку Україні
11 червня, 15:32
Досвід перебування у полоні боєць описав у віршах
Росіяни відрубали полоненому українському військовому палець: як пояснили вчинок
14 червня, 16:58

Телеком

Модель для генерації відео Veo 3 запрацювала в Україні
Модель для генерації відео Veo 3 запрацювала в Україні
У «Дії» з'являться окремі послуги для ветеранів війни
У «Дії» з'являться окремі послуги для ветеранів війни
YouTube заблокував в Україні канал нардепа-втікача Дмитрука
YouTube заблокував в Україні канал нардепа-втікача Дмитрука
У «Резерв+» почалося бета-тестування оплати штрафів
У «Резерв+» почалося бета-тестування оплати штрафів
Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: Федоров повідомив деталі
Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: Федоров повідомив деталі
Збій у застосунку «Резерв+»: Міноборони повідомило, коли запрацює система
Збій у застосунку «Резерв+»: Міноборони повідомило, коли запрацює система

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
22K
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
16K
З'явилися подробиці про вибухи, які сталися поблизу Житомира
11K
«Главком» отримав з РФ офіційний документ, який підтверджує російський паспорт Онуфрія
6901
Втрати ворога станом на 3 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua