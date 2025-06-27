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КНДР вже боїться відправляти до Росії солдатів: Умєров назвав причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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КНДР вже боїться відправляти до Росії солдатів: Умєров назвав причину
фото з відкритих джерел

КНДР вже відправила на фронт близько 11 тисяч свої військових

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин побоюється надсилати в Росію додаткові війська. Він почав задумуватися про те, що може послабити власний стратегічний резерв. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає «Главком».

Зазначається, що КНДР вже відправила на фронт близько 11 тисяч свої військових нібито з елітного контингенту – з-поміж 50 тисяч осіб особистого резерву Кім Чен Ина. 

Також повідомляється, що у КДНР все ж розглядали можливість відправити на війну в Україну додаткові війська, але Кім Чен Ин побоюється, що це може виснажити стратегічний резерв країни і створити безпеку для нього. 

Водночас міністр зазначив, що залучення Росією контингенту КНДР свідчить про реальні проблеми з мобілізаційним резервом. Україна та партнери моніторять ці загрози і відповідно реагуватиме у випадку загрози. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея розглядає можливість відправити робітників на завод з виробництва безпілотників у Росії в обмін на навчання управлінню безпілотними літальними апаратами. 

Йдеться про відправку близько 25 тисяч працівників у спеціальну економічну зону «Алабуга» в Татарстані.

Завод, про який йде мова, знаходиться в особливій економічній зоні «Алабуга» в центральній російській республіці Татарстан. Торік там виготовили понад 6 тис. ударних дронів та тисячі дронів-обманок, цьогоріч росіяни хочуть виробити від 8 до 10 тис. дронів-камікадзе.

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Теги: Північна Корея міністр Україна фронт Рустем Умєров війна

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