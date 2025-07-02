Окупанти штурмують на мотоциклах: аналітики ISW оцінили нову тактику

Використання мотоциклів дозволило російським військам дещо покращити свою здатність ухилятися від українських безпілотників у спірних «сірих зонах»

Російське військове командування модернізує російські полігони, включивши до них мотоциклетні траси, і має намір закупити до 200 тис. мотоциклів китайського виробництва для російських військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що міністерство оборони Росії опублікувало 27 та 28 червня відеозаписи, на яких російські чиновники відвідують Новосибірське вище військове командне училище та новий військовий полігон у Краснодарському краї, і наголосило, що Росія створює програми підготовки мотоциклістів на цих об'єктах.

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов та командувач Сухопутних військ Росії генерал-полковник Андрій Мордвічев обговорили покращення можливостей Росії навчати війська та випускати нових офіцерів у Новосибірському вищому військовому командному училищі, і Бєлоусов наказав Мордвічеву обладнати училище мотоциклами та всюдиходами (квадроциклами) для навчання курсантів сучасній тактиці.

Заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров заявив, що полігон Краснодарського краю має сучасний тренажерний зал для мотоциклів, всюдиходів та квадроциклів, і зазначив, що Росія модернізувала понад 200 навчальних центрів з урахуванням нової тактики, яку російські війська використовують в Україні. Російське військове командування останніми місяцями працювало над формалізацією тактики та навчання мотоциклістів у всій російській армії.

«Однак російські джерела продовжують спекулювати щодо здатності міністерства оборони Росії формалізувати та ще більше покращити використання російських мотоциклів. 13 червня російський Telegram-канал заявив, що Мордвічев був новатором у використанні мотоциклів та всюдиходів наприкінці 2024 року, щоб сприяти подальшому просуванню Росії до Покровська», – йдеться в повідомленні.

Також пропагандисти повідомляли, що російське угруповання військ на Покровському напрямку розробило офіційні норми використання мотоциклів до червня 2025 року, і що російське військове командування намагається відтворити ці норми в інших районах фронту. А окупанти отримують більшість своїх мотоциклів від волонтерських організацій або купують мотоцикли самостійно.

Загалом за неофіційними даними, Росія придбала понад 40 тис. мотоциклів китайського виробництва у 2024 році, і що російські збройні сили отримали 20 тис. таких мотоциклів.

Ще одне російське військове джерело повідомило, що міністерство оборони Росії має намір придбати 120 тис. мотоциклів, 30 тис. квадроциклів та 12 тис. баггі до кінця 2025 року. Інше джерело в міністерстві оборони Росії заявило, що міністерство оборони має намір придбати до 200 тис. мотоциклів та 60 тис. інших типів легких транспортних засобів – ймовірно, у 2025 році.

Російський мілблогер та колишній інструктор Storm Z 30 червня поскаржився, що російські мотоцикли та всюдиходи вразливі до ударів українських безпілотників (FPV), і що російські атаки на мотоциклах призводять до вищого співвідношення загиблих у бою до поранених у бою. Мілблогер зазначив, що атаки на мотоциклах могли б бути успішнішими, якби російські війська використовували мотоцикли разом зі значною підтримкою з повітря, безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

«Використання мотоциклів дозволило російським військам дещо покращити свою здатність ухилятися від українських безпілотників у спірних «сірих зонах» уздовж лінії фронту, але темпи просування Росії ще не перевищили крок пішки, незважаючи на зусилля щодо інтеграції швидших транспортних засобів у тактику нападу», – підсумували в ISW.

Нагадаємо, триває 1225-й день повномасштабної війни.