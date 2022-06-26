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    Бізнес

    Кабмін з’ясував, скільки українського зерна вже вивезла Росія

    Росія вивозить крадене в Україні зерно з кримського порту - Кабмін з’ясував, скільки українського зерна вже вивезла Росія
    Росія вивозить крадене в Україні зерно з кримського порту
    фото ілюстративне

    Збитки сільського господарства України від війни наразі становлять $4,3 млрд

    Від початку повномасштабної війни Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в коментарі Крим.Реалії.

    «На момент фактичної окупації на цих територіях було близько 1,5 млн тонн зерна, згідно з елеваторними реєстрами. І ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації», – зауважив він.

    За даними Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Institute), додав представник Мінагрополітики, збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять $4,3 млрд.

    «Росія цілеспрямовано знищує аграрну інфраструктуру», – зауважив Висоцький.

    У червні у Миколаєві російські війська знищили другий за величиною в Україні зерновий термінал.

    Журналісти зафіксували факт вивантаження в турецькому порту зерна, ймовірно українського походження, з російського балкера «Михайло Ненашев».

    раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що захоплене в південних регіонах України зерно окупанти можуть спробувати продати в Північну Америку. Колаборанти планують використовувати «хитрі схеми», щоб уникнути західних санкцій і продавати зерно в різні частини світу.

    Також нещодавно запорізький гауляйтер похвалився, як Росія краде українське зерно. Очільник окупаційної адміністрації Запорізької області заявив, що зерна з окупованих територій будуть вивозити ще більше.

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    Теги: росія окупанти війна зерно Україна окупація #stoprussia
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    Кабмін з’ясував, скільки українського зерна вже вивезла Росія