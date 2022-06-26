Кабмін з’ясував, скільки українського зерна вже вивезла Росія

Збитки сільського господарства України від війни наразі становлять $4,3 млрд

Від початку повномасштабної війни Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в коментарі Крим.Реалії.

«На момент фактичної окупації на цих територіях було близько 1,5 млн тонн зерна, згідно з елеваторними реєстрами. І ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації», – зауважив він.

За даними Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Institute), додав представник Мінагрополітики, збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять $4,3 млрд.

«Росія цілеспрямовано знищує аграрну інфраструктуру», – зауважив Висоцький.

У червні у Миколаєві російські війська знищили другий за величиною в Україні зерновий термінал.

Журналісти зафіксували факт вивантаження в турецькому порту зерна, ймовірно українського походження, з російського балкера «Михайло Ненашев».

раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що захоплене в південних регіонах України зерно окупанти можуть спробувати продати в Північну Америку. Колаборанти планують використовувати «хитрі схеми», щоб уникнути західних санкцій і продавати зерно в різні частини світу.

Також нещодавно запорізький гауляйтер похвалився, як Росія краде українське зерно. Очільник окупаційної адміністрації Запорізької області заявив, що зерна з окупованих територій будуть вивозити ще більше.