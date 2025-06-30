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За тиждень ДТЕК повернув світло майже 35 тис. осель після обстрілів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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За тиждень ДТЕК повернув світло майже 35 тис. осель після обстрілів
Найбільше відновлень було на Донеччині, яка залишається осередком найбільш активних бойових дій
фото: dtek.com

Найбільше відновлень було на Донеччині

Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло для майже 35 тисяч родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомляють у ДТЕК. 

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, яка залишається осередком найбільш активних бойових дій. За тиждень тут вдалося з дозволу військових повернути світло у домівки 19,6 тисяч родин.

У той же час не стихають і обстріли Дніпропетровщини. Тут з 23 по 29 червня енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання 13,4 тисяч домівок, знеструмлених через ворожі обстріли.

Одещина також потерпає від ворожих атак. Минулого тижня енергетикам вдалося відновити електрику у 1,6 тисячах домівок місцевих мешканців.

Нагадаємо, тиждень тому енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 70 тисячам родин, чиї домівки були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

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Теги: ДТЕК енергетика обстріл

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