За тиждень ДТЕК повернув світло майже 35 тис. осель після обстрілів

Найбільше відновлень було на Донеччині, яка залишається осередком найбільш активних бойових дій

Найбільше відновлень було на Донеччині

Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло для майже 35 тисяч родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомляють у ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, яка залишається осередком найбільш активних бойових дій. За тиждень тут вдалося з дозволу військових повернути світло у домівки 19,6 тисяч родин.

У той же час не стихають і обстріли Дніпропетровщини. Тут з 23 по 29 червня енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання 13,4 тисяч домівок, знеструмлених через ворожі обстріли.

Одещина також потерпає від ворожих атак. Минулого тижня енергетикам вдалося відновити електрику у 1,6 тисячах домівок місцевих мешканців.

Нагадаємо, тиждень тому енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 70 тисячам родин, чиї домівки були без електроенергії внаслідок ворожих атак.