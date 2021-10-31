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    Кандидати у мери Харкова Терехов та Добкін взяли участь в голосуванні

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    Добкін голосував з дружиною на дільниці у школі №29 - Кандидати у мери Харкова Терехов та Добкін взяли участь в голосуванні
    Добкін голосував з дружиною на дільниці у школі №29
    фото: «Об’єктив»

    Передвиборчу кампанію Добкін оцінив як нечесну

    У Харкові триває голосування на позачергових виборах мера, участь в якому взяли й кандидати на посаду – чинний секретар Харківської міськради Ігор Терехов та ексголова ОДА Михайло Добкін.

    Відео з дільниці Терехов опублікував у своєму Telegram.

    Фото голосування Добкіна опублікувала МГ «Об’єктив». Добкін голосував з дружиною на дільниці у школі №29 на Павловому Полі.

    Фото: МГ «Об’єктив»
    Фото: МГ «Об’єктив»

    Перед тим, як відвідати виборчу дільницю, Добкін навідався до Свято-Благовіщенського собору. Також він висловив сподівання, що вибори закінчаться у першому турі, натякаючи на свою перемогу. «Йдемо уперед на крейсерській швидкості! З Богом!» – написав Добкін на сторінці у Facebook.

    Кандидат висловив сподівання, що голосування завершиться в один тур. «Я думаю вже сьогодні про те, щоб вибори закінчилися у першому турі, щоб не розтягувати ще на три тижні неспокійну ситуацію в Харкові. Я сьогодні зробив свій вибір і проголосував за переможця цих виборів», – сказав Добкін.

    Нагадаємо, що 31 жовтня у Харкові відбуваються позачергові вибори Харківського міського голови, які були призначені у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса.

    До слова, на виборчій дільниці у Харкові жінка сфотографувала бюлетень, аби відзвітувати керівництву. Харків’ян вакцинують на виборчих дільницях.

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    Теги: Харків вибори Михайло Добкін
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    Кандидати у мери Харкова Терехов та Добкін взяли участь в голосуванні