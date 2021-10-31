Кандидати у мери Харкова Терехов та Добкін взяли участь в голосуванні

Добкін голосував з дружиною на дільниці у школі №29

Передвиборчу кампанію Добкін оцінив як нечесну

У Харкові триває голосування на позачергових виборах мера, участь в якому взяли й кандидати на посаду – чинний секретар Харківської міськради Ігор Терехов та ексголова ОДА Михайло Добкін.

Відео з дільниці Терехов опублікував у своєму Telegram.

Фото голосування Добкіна опублікувала МГ «Об’єктив». Добкін голосував з дружиною на дільниці у школі №29 на Павловому Полі.

Фото: МГ «Об’єктив»

Перед тим, як відвідати виборчу дільницю, Добкін навідався до Свято-Благовіщенського собору. Також він висловив сподівання, що вибори закінчаться у першому турі, натякаючи на свою перемогу. «Йдемо уперед на крейсерській швидкості! З Богом!» – написав Добкін на сторінці у Facebook.

Кандидат висловив сподівання, що голосування завершиться в один тур. «Я думаю вже сьогодні про те, щоб вибори закінчилися у першому турі, щоб не розтягувати ще на три тижні неспокійну ситуацію в Харкові. Я сьогодні зробив свій вибір і проголосував за переможця цих виборів», – сказав Добкін.

Нагадаємо, що 31 жовтня у Харкові відбуваються позачергові вибори Харківського міського голови, які були призначені у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса.

До слова, на виборчій дільниці у Харкові жінка сфотографувала бюлетень, аби відзвітувати керівництву. Харків’ян вакцинують на виборчих дільницях.