Вибори в Кароліно-Бугазькій громаді Одещини не відбулись: що відомо

Вирішення питання з виборами можна очікувати тільки після ухвалення бюджету громади на наступний рік

У бюджеті громади забракло коштів на друкування виборчих бюлетенів

Через відсутність надрукованих бюлетенів, вибори депутатів та голови Кароліно-Бугазької об’єднаної територіальної громади на Одещині не відбулись. Таке рішення 31 жовтня, в день виборів, прийняла місцева виборча комісія, повідомляє «Сусільне».

У день виборів перед відкриттям дільниць в селі Кароліно-Бугаз та селищі Затока виборча комісія прийняла рішення визнати вибори такими, що не відбулись. На дверях прикріпили відповідну постанову. Голова виборчої комісії Олексій Байрак розповів, що причиною стала відсутність коштів у бюджеті громади на друкування виборчих бюлетенів: «Сільська рада не затвердила наш кошторис та не здійснила фінансування виборчого процесу, тому ми не змогли укласти договір на друкування бюлетенів. Без бюлетенів, звичайно, жодні вибори пройти не можуть, тому комісія сьогодні зранку прийняла рішення визнати вибори такими, що не відбулися», – йдеться у повідомленні.

Для участі у виборах зареєструвався 141 кандидат у депутати та 11 кандидатів на посаду очільника громади.

Юрист Кароліно-Бугазької ТВК Володимир Мацко пояснив, що вирішення питання з виборами можна очікувати тільки після ухвалення бюджету громади на наступний рік. За його словами, рішення, прийняте сільською радою, було повністю законним: «Рішення було прийнято колегіальним органом і юридичної відповідальності для колегіального органу діючим законодавством не встановлено. Це по-перше. І по-друге, сталося це фактично тому що не було передбачено місцевим бюджетом витрат і видатків на фінансування саме повторних виборів» – уточнив юрист.

Нагадаємо, членкині комісії на Черкащині видали посвідчення на вибори 28 березня.

Як повідомлялося, Харків’ян будуть вакцинувати на виборчих дільницях.