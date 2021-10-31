На виборчій дільниці у Харкові жінка сфотографувала бюлетень, аби відзвітувати керівництву (відео)

Спостерігачка «Опори» викликала на дільницю поліцію

У Харкові на виборчій дільниці № 631543 по вул. Архітектора Альошина 9, спостерігачка зафіксувала фотографування бюлетеня. Про це повідомляє громадянська мережа «Опора»

Після чого спостерігачка та керівник ДВК підійшли до кабінки та запитали у жінки, що вона сфотографувала та повідомили їй, що це – порушення.

На це запитання жінка відповіла, що це вимога її керівництва: «Столбового Павла Івановича – керівника проекту «Картка харків’янина».

Після того, як фотографії видалили, жінка пішла з дільниці. Спостерігачка «Опори» викликала на дільницю поліцію, адже тут є ознаки перешкоджанню вільному здійсненню громадянином свого виборчого права.

Натомість директор КУ «Офіс реформ Харкова» Павлом Столбовим у коментарі заявив, що не надавав жодних вказівок і що це може бути провокація.

«Перший раз про це чую. Вибори – це добровільно. Ні в якому випадку я подібних вказівок не надавав», – відповів він у коментарі «Опорі».

Відповідно до ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин – караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, на дві спецдільниці у медичних закладах Харкова не пускали спостерігачів громадянської мережі «Опора» – вимагали негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

Раніше членкині дільничної виборчої комісії Анастасії Горобець видали посвідчення із «шапкою» «Проміжні вибори народного депутата України 28 березня 2021 року». Трапилося це у 197-у окрузі, що на Черкащині.

Нагадаємо, що 31 жовтня у Харкові відбуваються позачергові вибори Харківського міського голови, які були призначені у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса.