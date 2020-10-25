Поліція відкрила вже 28 кримінальних справ щодо порушень на виборах
Правоохоронці склали 63 протоколи про адміністративні порушення, 41 з них - пошкодження бюлетеня
Станом на 15 годину місцеві вибори в Україні проходять досить спокійно.
Національна поліція не зафіксувала серйозних порушень, які впливають на результат голосування, заявив на брифінгу глава Національної поліції Ігор Клименко.
З початку поточної доби в поліцію надійшло вже 2 401 повідомлення від громадян про можливі порушення. Відкрито 28 кримінальних справ.
Поліцейськими складено 63 протоколи про адміністративні порушення, 41 з них - пошкодження бюлетеня.
«Дійсно немає таких кричущих фактів, які свідчать про те, що вибори десь не відбудуться, або складно відбуваються», - сказав Клименко.
Нагадаємо, станом на 12:00 в поліції відкрили 14 кримінальних справ через порушення в день виборів.
На 12.00 правоохоронці зафіксували 1280 повідомлень про можливі порушення. Найбільше повідомлень зареєстрували в Києві (151), Київській (132) та Донецькій (110) областях.
Також було зафіксовано 303 повідомлень про порушення ведення агітації, 50 порушень - через порушення таємниці голосувань, 38 - порушення порядку ведення реєстрів виборців, 33 - спроба виносу бюлетеня з виборчої дільниці.
Як повідомляв вже Главком, на Житомирщині кандидат у депутати влаштував на дільниці бійку.
Також нагадаємо, що сьогодні кияни викликають поліцію через «опитування Зеленського».
Крім того зранку невідомі вже вісім разів «мінували» виборчі дільниці.