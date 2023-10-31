З України видворили росіянку, яка нелегально перебувала в країні
Росіянка намагалася укласти фіктивний шлюб, щоб залишитися в Україні
Громадянку Росії видворили з України за незаконне перебування на території країни та намагання укласти фіктивний шлюб. Про це повідомляє Міграційна служба Львівської області на сторінці у Facebook.
«На Львівщині виявили росіянку, яка нелегально перебувала в країні. Громадянка Російської Федерації неодноразово порушувала міграційне законодавство: вперше – після завершення терміну посвідки не покинула територію України; вдруге – спробувала легалізувати перебування через фіктивний шлюб у Одесі», – йдеться у повідомленні.
Працівники міграційної служби затримали її у Львові. Її помістили у Волинський пункт тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства, з метою забезпечення виконання рішення про примусове видворення за межі території України.
У жовтні громадянку РФ видворено за межі території України і заборонено в’їзд в Україну терміном 8 років.
Нагадаємо, Державна міграційна служба України буде перевіряти шлюби українців на фіктивність. Це допоможе уникнути схем з отриманням іноземцями громадянства.
Раніше повідомлялося, що в Тернопільській області виявили особу із подвійним громадянством Королівства Швеції та Російської Федерації, уродженця міста Свердловськ, РФ. Після перевірки виявилося, що росіянин проживав на території України без законних на те підстав.
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