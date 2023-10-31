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З України видворили росіянку, яка нелегально перебувала в країні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
З України видворили росіянку, яка нелегально перебувала в країні
Громадянка Російської Федерації неодноразово порушувала міграційне законодавство
фото: Міграційна служба Львівської області

Росіянка намагалася укласти фіктивний шлюб, щоб залишитися в Україні

Громадянку Росії видворили з України за незаконне перебування на території країни та намагання укласти фіктивний шлюб. Про це повідомляє Міграційна служба Львівської області на сторінці у Facebook.

«На Львівщині виявили росіянку, яка нелегально перебувала в країні. Громадянка Російської Федерації неодноразово порушувала міграційне законодавство: вперше – після завершення терміну посвідки не покинула територію України; вдруге – спробувала легалізувати перебування через фіктивний шлюб у Одесі», – йдеться у повідомленні.

Працівники міграційної служби затримали її у Львові. Її помістили у Волинський пункт тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства, з метою забезпечення виконання рішення про примусове видворення за межі території України.

У жовтні громадянку РФ видворено за межі території України і заборонено в’їзд в Україну терміном 8 років.

Нагадаємо, Державна міграційна служба України буде перевіряти шлюби українців на фіктивність. Це допоможе уникнути схем з отриманням іноземцями громадянства. 

Раніше повідомлялося, що в Тернопільській області виявили особу із подвійним громадянством Королівства Швеції та Російської Федерації, уродженця міста Свердловськ, РФ. Після перевірки виявилося, що росіянин проживав на території України без законних на те підстав. 

Теги: росія Україна Державна міграційна служба

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