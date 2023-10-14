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Білий дім відреагував на новий наступ росіян на Донбасі, пожежа під Іловайськом: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім відреагував на новий наступ росіян на Донбасі, пожежа під Іловайськом: головне за ніч
Під окупованим Іловайськом сталася масштабна пожежа на газогоні
фото: «Суспільне»

У ніч проти 13 жовтня, в окупованому Кутейникове Донецької області сталася масштабна пожежа на газогоні

Республіканці висунули нового кандидата на посаду спікера Палати США. Білий дім відреагував на новий наступ росіян на Донбасі. У ніч проти 13 жовтня, в окупованому Кутейникове Донецької області сталася масштабна пожежа на газогоні.  «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 14 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Під окупованим Іловайськом сталася масштабна пожежа

У ніч проти 13 жовтня, в окупованому Кутейникове Донецької області сталася масштабна пожежа на газогоні. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
 
Про пожежу повідомили близько 22:40, станом на 23:50 пожежа тримається такою ж сильною. Місцеві Telegram-каналам зазначають, що від жару у них «ледь не луснули стекла в машині».

Республіканці висунули нового кандидата на посаду спікера Палати США

Представники Республіканської партії США вибрали Джима Джордана конгресменом, який висунутий на посаду спікера Палати представників. Про це повідомляє Bloomberg.

Джордан, якого отримав підтримку від колишнього президента США Дональда Трампа, переміг у претендента Остина Скотта з Джорджії. Його кандидатуру подадуть на розгляд у повний склад Палати представників.

Для того, щоб бути обраним на посаду спікера, необхідно набути щонайменше 217 голосів, тобто більшість.

Азербайджан незабаром може вторгнутися у Вірменію

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив американських політиків, що Азербайджан може вторгнутися у Вірменію протягом кількох тижнів. Про це пише видання Politico з посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, це попередження вказує на глибину занепокоєння адміністрації президента США Джо Байдена операціями Азербайджану в Карабасі та можливістю розширення конфлікту.

Повідомляється, що під час телефонної розмови 3 жовтня американські законодавці закликали Блінкена прийняти заходи проти президента Азербайджану Ільхама Алієва у зв'язку з його вторгненням в Карабах у вересні. Держсекретар відповів, що Держдепартамент розглядає можливість притягнення Азербайджану до відповідальності і не планує продовжувати чинність документа, який надає США можливість надавати військову допомогу Баку. Він також зазначив, що США бачать можливість вторгнення Азербайджану на південь Вірменії найближчими тижнями.

Проте, як повідомляється в матеріалі, Блінкен висловив упевненість у триваючих дипломатичних переговорах між Вірменією та Азербайджаном.

Білий дім відреагував на новий наступ росіян на Донбасі

Новий наступ росіян на Донбасі біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом та США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку ворога. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Голос Америки».

«Як це було і під час невдалого зимового наступу Росії минулого року здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування», – повідомив Кірбі.

Кірбі зазначив, що російська влада ігнорує життя своїх солдат, «добровільно жертвуючи ними заради досягнення своїх цілей», Україна, навпаки, «ефективно та розумно веде бойові дії».

Нетаньягу прокоментував бомбардування Гази

Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, пише CNN.

«Ми рішуче б’ємо наших ворогів останні кілька десятків років, але вони лише зараз поплатяться. Я не розкриватиму деталей, але це – лише початок», – зазначив Нетаньягу.

Він підкреслив, що «ми ведемо боротьбу за наш спільний дім і робимо це з відданістю, немов леви».

Читайте також: Окупанти бояться наступу ЗСУ на Крим й готуються обороняти лівий берег Дніпра – ISW
Теги: пожежа окупанти Ізраїль Азербайджан Україна Беньямін Нетаньягу

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