У передмісті Дніпра прогриміли вибухи
Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття
У ніч проти 30 жовтня у передмісті Дніпра пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільне.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в Дніпропетровській та низці інших областей України.
У Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Нагадаємо, що у ніч проти 29 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО.
Як повідомлялося, 29 жовтня російські загарбники атакували Херсон з артилерії.
До слова, погіршення погодних умов навряд чи вплине на запуск окупантами БПЛА Shahed, якими вони атакують територію України. Але, осінні тумани і дощі можуть зменшити активність ворожої тактичної авіації.
Раніше Ігнат пояснив, чому Росія зупинила використання високоточних ракет Х-101. Спікер зазначив, що при обстрілах критичної інфраструктури всередині України окупантам потрібна далекобійна високоточна зброя.
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