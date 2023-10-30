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У передмісті Дніпра прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У передмісті Дніпра прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч проти 30 жовтня у передмісті Дніпра пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільне.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в Дніпропетровській та низці інших областей України. 

У Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Нагадаємо, що  у ніч проти 29 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО.

Як повідомлялося, 29 жовтня російські загарбники атакували Херсон з артилерії. 

До слова, погіршення погодних умов навряд чи вплине на запуск окупантами БПЛА Shahed, якими вони атакують територію України. Але,  осінні тумани і дощі можуть зменшити активність ворожої тактичної авіації. 

Раніше Ігнат пояснив, чому Росія зупинила використання високоточних ракет Х-101. Спікер зазначив, що при обстрілах критичної інфраструктури всередині України окупантам потрібна далекобійна високоточна зброя.

Теги: вибух росія окупанти Дніпро Миколаїв Херсон ворог

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