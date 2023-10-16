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Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила про влучання

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила про влучання
Одну ракету було збито над Дніпропетровщиною
фото ілюстративне

Ракета поцілила по території Дніпровського району

У ніч на 16 жовтня російські терористи атакували Дніпропетровську область ракетами. Одну збили військові з ПвК «Схід», інша поцілила по території Дніпровського району. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Крім того, ворог п'ять разів бив по Нікопольщині. Застосував важку артилерію та РСЗВ «Град».

У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. Також понівечені п'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту.

Зачепило газопровід та чотири лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин.

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У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.

Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, триває 600-й день повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору, завдає ударів не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.

Уночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, балістичні ракети «Іскандер-М» та ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: росія окупанти війна Дніпро Дніпропетровщина ракета

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