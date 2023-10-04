Відставка спікера Кевіна Маккарті та аварія з українцями в Італії: головне за ніч

Спікера Палати представників США – нижньої палати Конгресу Кевіна Маккарті позбавили посади під тиском ультраправого крила Республіканської партії

Серед щонайменше 21 загиблого внаслідок жахливої ДТП в районі Местре поблизу Венеції в Італії – п'ятеро українців. У ніч на 4 жовтня в центрі столиці Російської Федерації лунала повітряна тривога. Палата представників США звільнила свого спікера, Кевіна Маккарті з посади. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 4 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті

Палата представників США звільнила свого спікера, Кевіна Маккарті, з посади. Його відставка була ініційована через домовленості з Білим домом для недопущення шатдауну в США. Про це повідомляє CNN.

216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

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Важливо зауважити, що Демократична партія у повному обсязі проголосувала за відставку Маккарті, хоча перед голосуванням у американських ЗМІ було багато розмов про можливість демократів спробувати врятувати Маккарті від відставки, встановивши певні умови, зокрема, підтримку надання допомоги Україні.

Зараз Палата представників Конгресу США перебуває у перерві після історичного голосування за зняття з посади спікера представника Республіканської партії Кевіна Маккарті.

Глава Євроради спрогнозував, коли Україна може стати членом ЄС

Україна має можливість приєднатися до Євросоюзу до 2030 року, за умови виконання обома сторонами поставлених завдань. Про це заявив глава Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Spiegel.

«До 2030 року Україна може стати членом Євросоюзу, якщо обидві сторони виконають свою внутрішню роботу. Україна та інші країни-кандидати повинні провести реформи, боротися з корупцією та відповідати вимогам щодо оновлення законодавства. Європейському союзу необхідно чітко розуміти, які спільні цілі ми хочемо досягти, наші пріоритети та на які напрямки ми маємо витрачати кошти. Деякі процеси ухвалення рішень потребують прискорення», – підкреслив Мішель.

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Також він підкреслив, що цей процес не буде простим. Але, за його словами, Європейський союз більше не може відкладати це на потім.

Палата представників США призначила тимчасового спікера

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті. Про це повідомляє ВВС.

«Посада спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки оголошується вакантною», – заявив республіканець Стів Вомак.

Цей епізод має безпрецедентний характер у сучасній історії Сполучених Штатів. Наразі Палата представників переживає період невизначеності, але існує процедура, що вказує на подальший розвиток подій.

Патрік МакГенрі з Північної Кароліни, який підтримував Маккарті, тепер обіймає посаду тимчасового спікера. Він оголосив про перерву в роботі Палати представників.

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Вибухи у Білгороді та Брянську

У ніч проти 4 жовтня в російському Білгороді було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО. Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Також про вибухи повідомлялося у Брянську.



За словами очевидців, в обох містах вибухи пов'язані з атакою дронів, їх тип та кількість невідомі.

«Над Білгородом та Білгородським районом працює наша система ППО – збиті повітряні цілі. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає», – йдеться у повідомленні губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.

У центрі Москви лунала повітряна тривога

У ніч на 4 жовтня в центрі столиці Російської Федерації лунала повітряна тривога. Про це повідомляють росЗМІ.

Мешканці Москви повідомляють, що у самісінькому центрі російської столиці вночі 4 жовтня лунав сигнал повітряної тривоги.

Стверджується, що по всій Росії проходила перевірка систем оповіщення.

Серед загиблих у страшній ДТП біля Венеції є українці

Серед щонайменше 21 загиблого внаслідок жахливої ДТП в районі Местре поблизу Венеції в Італії – п'ятеро українців. Про це повідомляє видання Repubblica.

«Серед вже ідентифікованих постраждалих в аварії автобуса в Местре п'ятеро громадян України, німець і водій транспортного засобу – італієць», – йдеться в повідомленні.

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Крім українців, в автобусі були також громадяни Німеччини, Франції.

Як повідомлялося, туристичний автобус злетів з естакади поблизу Венеції та загорівся. Автобус пролетів крізь шлагбаум і впав неподалік залізничних колій.

У результаті аварії в Местре загинула 21 особа, двоє з них діти, 15 - зазнали поранення, п’ять із яких у тяжкому стані.