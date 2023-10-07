Московські аеропорти зупинили роботу
У московських аеропортах скасовано дев'ять рейсів
Російські сили ППО нібито відбили атаку безпілотника, через це затримуються вильоти літаків у московських аеропортах. Аеропорти «Внуково» і «Шереметьєво» зараз не працюють. Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Уночі 7 жовтня, російська ППО нібито збила безпілотник в Істринському міському окрузі. Було відбито атаку безпілотника, що летів на Москву.
Повідомляють, що попередньо, на місці падіння уламків руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.
У російській столиці аеропорти «Внуково» і «Шереметьєво» тимчасово не працюють.
Перенесено щонайменше дев'ять рейсів, а ще два скасовано. Вісім літаків зараз затримують свій виліт у «Домодєдово» і «Шереметьєво».
Нагадаємо, у Росії стався масштабний збій в аеропортах.
Раніше повідомлялося, що на дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну приблизно 50 літаків російського «Аерофлоту» простоюють та не виконують польоти.
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