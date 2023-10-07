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Московські аеропорти зупинили роботу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Московські аеропорти зупинили роботу
Росіяни також повідомляють про роботу ППО
фото з відкритих джерел

У московських аеропортах скасовано дев'ять рейсів

Російські сили ППО нібито відбили атаку безпілотника, через це затримуються вильоти літаків у московських аеропортах. Аеропорти «Внуково» і «Шереметьєво» зараз не працюють. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Уночі 7 жовтня, російська ППО нібито збила безпілотник в Істринському міському окрузі. Було відбито атаку безпілотника, що летів на Москву. 

Повідомляють, що попередньо, на місці падіння уламків руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.

У російській столиці аеропорти «Внуково» і «Шереметьєво» тимчасово не працюють.

Перенесено щонайменше дев'ять рейсів, а ще два скасовано. Вісім літаків зараз затримують свій виліт у «Домодєдово» і «Шереметьєво».

Нагадаємо, у Росії стався масштабний збій в аеропортах.

Раніше повідомлялося, що на дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну приблизно 50 літаків російського «Аерофлоту» простоюють та не виконують польоти.

Теги: безпілотник росія аеропорт

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