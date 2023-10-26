Данія передає Україні новий пакет військової допомоги на понад $500 млн
До пакету увійшли танки, артилерійські боєприпаси та безпілотники
Уряд Данії оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги на суму 3,7 млрд данських крон (близько $520 млн). Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.
До пакету допомоги увійдуть танки Т-72ЕА, БМП-2, артилерійські боєприпаси, безпілотники, стрілецька зброя і броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Постачання останніх фінансується спільно з Німеччиною.
«Це обладнання та боєприпаси, на які є попит в Україні і які мають вирішальне значення для підтримання боєздатності Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.
Міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен зазначив, що пакет допомоги був сформований після зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим.
«Сьогоднішня допомога підтверджує, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Данії у боротьбі за свободу», – підкреслив глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен.
Він додав, що це також є сигналом як Україні, так і Росії, що Данія не втрачає уваги, навіть незважаючи на те, що значна її частина в ці дні прикута до Ізраїлю та Палестини.
Нагадаємо, триває 610-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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