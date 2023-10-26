Данія передає Україні новий пакет військової допомоги на понад $500 млн

У МЗС Данії зазначили, що Україна завжди може розраховувати на її підтримку

До пакету увійшли танки, артилерійські боєприпаси та безпілотники

Уряд Данії оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги на суму 3,7 млрд данських крон (близько $520 млн). Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.

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До пакету допомоги увійдуть танки Т-72ЕА, БМП-2, артилерійські боєприпаси, безпілотники, стрілецька зброя і броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Постачання останніх фінансується спільно з Німеччиною.

«Це обладнання та боєприпаси, на які є попит в Україні і які мають вирішальне значення для підтримання боєздатності Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

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Міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен зазначив, що пакет допомоги був сформований після зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим.

«Сьогоднішня допомога підтверджує, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Данії у боротьбі за свободу», – підкреслив глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Він додав, що це також є сигналом як Україні, так і Росії, що Данія не втрачає уваги, навіть незважаючи на те, що значна її частина в ці дні прикута до Ізраїлю та Палестини.

Нагадаємо, триває 610-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.