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Данія передає Україні новий пакет військової допомоги на понад $500 млн

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Данія передає Україні новий пакет військової допомоги на понад $500 млн
У МЗС Данії зазначили, що Україна завжди може розраховувати на її підтримку
фото з відкритих джерел

До пакету увійшли танки, артилерійські боєприпаси та безпілотники

Уряд Данії оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги на суму 3,7 млрд данських крон (близько $520 млн). Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.

До пакету допомоги увійдуть танки Т-72ЕА, БМП-2, артилерійські боєприпаси, безпілотники, стрілецька зброя і броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Постачання останніх фінансується спільно з Німеччиною.

«Це обладнання та боєприпаси, на які є попит в Україні і які мають вирішальне значення для підтримання боєздатності Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен зазначив, що пакет допомоги був сформований після зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим.

«Сьогоднішня допомога підтверджує, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Данії у боротьбі за свободу», – підкреслив глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Він додав, що це також є сигналом як Україні, так і Росії, що Данія не втрачає уваги, навіть незважаючи на те, що значна її частина в ці дні прикута до Ізраїлю та Палестини.

Нагадаємо, триває 610-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: зброя Данія Україна боєприпаси танки війна

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