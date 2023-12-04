Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За 6 км від Бахмута: ЗСУ показали «головну ялинку країни»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
За 6 км від Бахмута: ЗСУ показали «головну ялинку країни»
Новорічне дерево прикрашене кульками
фото: Сухопутні війська

Поблизу Бахмута тривають запеклі бої

Свята наближаються навіть за 6 км від Бахмута на Донеччині, де тривають важкі бої. Неподалік однієї з найгарячіших точок фронту українські військові показали прикрашену ялинку. Фото опублікували на сторінці Сухопутних військ.

«Головна ялинка країни», – йдеться в повідомленні.

За 6 км від Бахмута: ЗСУ показали «головну ялинку країни» фото 1

Новорічне дерево прикрашене кульками.

Нещодавно військові показали пекло під Бахмутом.

Нагадаємо, триває 649-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».

Теги: війна Донеччина Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ провели штурм ворожої позиції, де росіяни стратили українських захисників
ЗСУ знищили окупантів, які стратили полонених українських бійців
Вчора, 11:38
Українці здивували тим, що відкинули Чорноморський флот Росії
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
Сьогодні, 06:04
Комплекс протикорабельних крилатих ракет «Нептун»
ЗСУ отримають довгі ракети «Нептун» та модернізовані «Буки»
Сьогодні, 11:54

Події в Україні

За 6 км від Бахмута: ЗСУ показали «головну ялинку країни»
За 6 км від Бахмута: ЗСУ показали «головну ялинку країни»
Удар по Новогродівці: через чотири дні після удару знайдено тіло дитини
Удар по Новогродівці: через чотири дні після удару знайдено тіло дитини
Повітряні сили знайшли рішення, як уникнути довгих повітряних тривог
Повітряні сили знайшли рішення, як уникнути довгих повітряних тривог
ЗСУ отримають довгі ракети «Нептун» та модернізовані «Буки»
ЗСУ отримають довгі ракети «Нептун» та модернізовані «Буки»
Атака дронів та понад 160 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
Атака дронів та понад 160 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
В окупованому Луганську вибухнула нафтобаза (відео)
В окупованому Луганську вибухнула нафтобаза (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Чому Путін пішов війною на Україну? Financial Times назвала несподівану причину
24K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
20K
Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну
14K
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Прогноз курсу валют на 2024 рік: економіст розповів, що буде з доларом
11K
Демобілізація в Україні: комбат розповів, чи реально замінити бійців, які воюють з перших днів

Новини

Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Сьогодні, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Сьогодні, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua