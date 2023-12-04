За 6 км від Бахмута: ЗСУ показали «головну ялинку країни»

Поблизу Бахмута тривають запеклі бої

Свята наближаються навіть за 6 км від Бахмута на Донеччині, де тривають важкі бої. Неподалік однієї з найгарячіших точок фронту українські військові показали прикрашену ялинку. Фото опублікували на сторінці Сухопутних військ.

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«Головна ялинка країни», – йдеться в повідомленні.

Новорічне дерево прикрашене кульками.

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Нещодавно військові показали пекло під Бахмутом.

Нагадаємо, триває 649-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».