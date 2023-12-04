ЗСУ отримають довгі ракети «Нептун» та модернізовані «Буки»

Для модернізації ракет залучать не лише державні підприємства, а й приватні компанії

Україна веде розробку довгих ракет типу «Нептун», а також модернізацію зенітно-ракетних комплексів С-300 та «Бук». Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв’ю АрміяInform.

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Зазначається, що військово-політичне керівництво визначило завдання щодо виробництва озброєнь, техніки, ракет та боєприпасів.

Гаврик наголосив, що до цього процесу залучать не лише державні підприємства, а й приватні компанії, що випускають товари подвійного призначення.

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«Зараз триває робота зі створення так званого довгого «Нептуна». Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу «Нептун». Також ведеться активна робота разом із Міністерством стратегічних галузей промисловості щодо зміцнення системи протиповітряної оборони», – сказав Гаврилюк.

Деталі поки не розкривають.

Ракетний комплекс РК-360 МЦ «Нептун» – наземний комплекс протикорабельних крилатих ракет, розроблений українським КБ «Луч». Дальність польоту ракети – 280 км, швидкість – 900 км/год. Комплекс призначений для ураження крейсерів, есмінців, корветів, фрегатів, десантних та інших видів кораблів. 15 березня 2021 року перші зразки «Нептуна» були передані ВМС. 13 квітня 2022 року дві ракети «Нептун» уразили крейсер «Москва»: російський корабель завалився на борт і почав тонути. У ніч проти 15 квітня Москва визнала, що флагман російського флоту затонув.

Чиновник наголосив, що Україна веде роботу над модернізацією ЗРК «Бук» та С-300.

Раніше повідомлялося, що в Україні модернізують ракети «Нептун». Вони зможуть вражати цілі у Москві та інших віддалених місцях Росії.