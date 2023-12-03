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ЗСУ знищили окупантів, які стратили полонених українських бійців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ знищили окупантів, які стратили полонених українських бійців
ЗСУ провели штурм ворожої позиції, де росіяни стратили українських захисників
Фото: Associated Press

Наші військові штурмували позицію, на якій росіяни вчинили чергове звірство

Збройні сили ліквідували російських окупантів, які розстріляли полонених українських бійців біля Степового на Авдіївському напрямку. Про це заявив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

Посадовець розповів, що українські військові провели штурм тієї позиції, на якій росіяни стратили беззбройних полонених захисників ЗСУ, і знищили всіх, хто там був. 

«Вони (українські воїни – «Главком») дійсно здавалися в полон, бо в них закінчилися боєприпаси. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурмували ту позицію і всіх, хто там був, були ліквідували», – підкреслив Барабаш.

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що страта українських військовополонених сталася в районі села Степове Покровського району Донецької області. Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що вчора в мережі з'явилося відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох інших військових, які виходять із бліндажу та один із яких тримає руки за головою. За даними каналу, це сталося біля Степового, коли ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону. Згодом інформацію про страту підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що окупанти вирізали свастику на лобі полоненого українського бійця.

Теги: ЗСУ військові вбивство полон окупанти

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