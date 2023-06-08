Стало відомо, скільки потрібно років на будівництво нової ГЕС

Щоб побудувати нову станцію потрібно мінімум 5 років – у режимі 24/7

За попередніми підрахунками для побудови нової ГЕС на місці зруйнованої Каховської станції потрібно щонайменше 5 років і близько 1 млрд євро. Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

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За попередніми підрахунками для побудови нової ГЕС на місці зруйнованої Каховської станції потрібно щонайменше 5 років і близько 1 млрд євро. Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

«Ми ще не знаємо весь характер руйнувань. Зруйновано станцію, автодорожній та залізничний переїзд. Це складний гідровузол, який треба відбудувати якнайшвидше після деокупації. І ми вже сьогодні пропрацьовуємо варіанти будівництва станції», – розповів Сирота.

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За його словами, потрібно першочергово потрібно перегородити водозливну греблю і відновити водозабезпечення в постраждалих регіонах. Вже розпочаті роботи над проєктними рішеннями.

«Ми будемо акумулювати воду на верхніх водосховищах, щоб бути готовими наповнити Каховське водосховище», – повідомив директор Укргідроенерго.

Він додав, що від жовтня Каховська ГЕС не виробляла електроенергію для Об’єднаної енергосистеми України.

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків. Поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.