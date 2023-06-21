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Українські захисники збили російський гелікоптер

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські захисники збили російський гелікоптер
фото ілюстративне

На якому саме напрямку був збитий вертоліт наразі не відомо

Сьогодні, 21 червня, українські захисники збили ворожий гелікоптер. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо!», – йдеться у повідомленні.

На якому саме напрямку був збитий вертоліт наразі не відомо.

Нагадаємо, триває 483-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень. 

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Теги: Генштаб вертоліт гелікоптер

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