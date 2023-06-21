Українські захисники збили російський гелікоптер

На якому саме напрямку був збитий вертоліт наразі не відомо

Сьогодні, 21 червня, українські захисники збили ворожий гелікоптер. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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«Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо!», – йдеться у повідомленні.

На якому саме напрямку був збитий вертоліт наразі не відомо.

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Нагадаємо, триває 483-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.