Підрив ГЕС. Мер Нової Каховки про ситуацію у місті

Витівка росіян загрожує життю близько двох тисяч новокаховців

Уночі 6 червня близько 2 год. 5 хв. російські окупаційні війська підірвали Каховську гідроелектростанцію. Зухвалий шантаж довжиною вісім місяців (погрози знищити ГЕС від окупантів почали звучати з жовтня 2022-го – «Главком») таки реалізувався. Речниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк відразу зробила заяву: такими безглуздими діями рашисти намагаються зірвати контрнаступ української армії

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Керівництво Херсонської обласної військової адміністрації розгорнуло техногенний штаб для надання допомоги населенню, у тому числі евакуації. За останніми даними, із зони лиха вивезено понад 800 мешканців регіону.

Ситуація мегаскладна. Підрив Каховської ГЕС загрожує безпеці Запорізької АЕС. У водяній пастці здебільшого опинилися мешканці Лівобережжя, які під окупацією.

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«Підтоплення може тривати близько п’яти днів. Зона ураження – 23 км вздовж русла. Загалом, це територія, на якій мешкають близько 40 тис. людей… До нас звертаються окремі мешканці з тих (окупованих) територій. Однак здійснити організовану евакуацію неможливо. Якщо ж вони за допомогою плавзасобів дістануться підконтрольної Україні території, обов’язково відповідні служби проводитимуть фільтраційні заходи», – зазначив співрозмовник «Главкома» у Херсонській ОВА.

Наразі Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС за двома статтями: Кримінального кодексу: ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та ст. 441 (екоцид). Очільник СБУ Василь Малюк наголосив, що Україна має притягнути до відповідальності не лише російське керівництво, але й рядових виконавців.

Крім цього, «Главком» поспілкувався з міським головою Нової Каховки Володимиром Коваленком, який зараз працює у Кривому Розі. За його словами, інформацію з окупованого міста він отримує, але вплинути на ситуацію не може. У бліц-інтерв’ю посадовець розповів, яких наслідків слід очікувати від підриву Каховської ГЕС.

Будівництво Каховського гідровузла, до складу якого входять водозливна гребля, власне ГЕС, а також судноплавний шлюз, розпочалося в 1950 роцi. Одночасно на місці села Ключового будувалося місто-супутник Нова Каховка. Останні силові агрегати гідроелектростанції були введені в дію у 1956 році. Довжина греблі – 3850 м, висота – 16,6 м. Будівництво гідровузла підняло рівень води у Дніпрі, вгору за течією, на висоту дамби, та утворило Каховське водосховище об'ємом 18,2 км³ – це у 16 разів менше за об'єм Азовського моря.

Сьогодні вночі окупанти зруйнували Каховську гідроелектростанцію, яка розміщувалася за 500 метрів від Нової Каховки. Ближче до обіду з’явилися відеокадри та світлини затоплення місцевого зоопарку. Також вода дійшла до будівлі міської ради. Яка ситуація у місті на момент нашої бесіди (станом на 12:30 6 червня)?

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Каховська ГЕС – це матір Нової Каховки, з якої розпочиналося місто. Інформацію про наслідки підриву греблі отримую з п’ятої ранку. Наразі затоплена частина вулиць – до Дніпровського проспекту. На щастя, тут немає житлового фонду. Фактично це зона рекреації.

Отже, затоплено: парк; спортивний комплекс, у тому числі декілька стадіонів; літній кінотеатр на тисячу місць; пам’ятник Тарасу Шевченку; ряд кафетеріїв; яхт-клуб та низка баз відпочинку; перший поверх Палацу культури.

Крім цього, потроху вода дістається до житлових будівель, що у старій частині міста. Це дво-триповерхові будинки. Вода вже у підвалах.

За розрахунками наших спеціалістів, вода може дійти до вулиці Букіна (півтора-два кілометра вглиб міста). Це п’ята вулиця, яка паралельна річці Дніпро. Потенційно під затоплення потрапляють до двох тисяч мешканців.

Вже отримую сигнали, що люди з перших вулиць, самостійно евакуюються. Окупаційна влада не сповіщає людей про загрозу.

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Жодної інформації немає про кількість тварин у підтопленому зоопарку. Окупанти не дозволяли його відвідувати. Лише вдень працівники зоопарку могли зайти і погодувати тварин.

Який рівень води на вулицях Нової Каховки?

Наприклад, у приміщенні Палацу культури близько 1,5 м води. Поблизу міськвиконкому – десь 30 см води.

Скільки людей мешкало в окупованому місті? Яким способом і куди порадите їм евакуюватися?

В окупованому місті залишилася п’ята частина населення від довоєнного періоду. Приблизно 10 тис. людей. Єдиний спосіб евакуюватися – добратися до мікрорайону «Сокіл». Там можна перечекати поки не зменшиться рівень води у прибережних територіях.

Окупаційна влада не сповіщає людей про загрозу

Чи залишилася в місті окупаційна влада після підриву ГЕС?

Так. Більше того окупаційні війська, які розміщувалися вздовж берегової лінії, де були їхні укріплення, перемістилися вглибину міста разом із технікою. Також основне угрупування росіян перебуває за 5-7 кілометрів від Нової Каховки у селах Чернянка, Тополівка і Райське.

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Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко здійснює діяльність із Кривого Рогу фото з відкритих джерел

У липні 2022 року ви розповідали «Главкому» про те, що росіяни захопили Каховську ГЕС у перші дні повномасштабної війни. Тоді ви з ними вели перемовини щодо збереження роботи стратегічного об’єкта. Пригадайте, чи лякали тоді вони підривом ГЕС?

Як таких перемовин не було. Говорили з ними про те, щоб на ГЕС залишили чергову зміну. Всього наша розмова тривала не більше 10 хвилин. Тоді я не міг уявити подібне!

А коли рашисти восени 2022 року почали нагнітати ситуацію довкола Каховської ГЕС, ви для себе розуміли подальші наслідки?

Точно розумів, що від ворога треба чекати на певну підлість. Пам’ятаєте історію, коли більшовики підірвали ДніпроГЕС? Тоді вони зірвали два-три прольоти ГЕС.

Чесно, думав, що росіяни підірвуть дамбову частину Каховської ГЕС. Але ніхто не міг подумати, що вони зірвуть машинну залу гідроелектростанції. До речі, Укргідроенерго вже заявило, що ГЕС не підлягає відновленню.

Я не міг уявити подібне!

Чи працювала Каховська ГЕС під час окупації? Який контингент російських військ там був зосереджений?

Здається, перших два місяці. Росіяни використовували територію Каховської ГЕС для постійних обстрілів населених пунктів Правобережної Херсонщини, яку було деокуповано. Зокрема, практично знищено села Козацьке і Веселе, що входять до Новокаховської громади.

Чи можна сьогодні уявити масштаби наслідків для Нової Каховки від екологічної катастрофи, спровокованої росіянами?

Крім фахівців, цього ніхто не скаже. Треба дочекатися моменту, коли спаде рівень води, щоб побачити реальне руйнування.

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Віталій Тараненко, «Главком»