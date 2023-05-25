Збиття дрона на Буковині: стали відомі наслідки

Частина Буковини залишилась без світла через падіння уламків дрона

У Хотинському районі Чернівецької області, де впали уламки збитого вночі ворожого безпілотника, сталося знеструмлення. Про це повідомило АТ «Чернівціобленерго».

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Так, унаслідок нічної атаки на Хотинській дільниці уламками безпілотного літального апарату пошкоджено дві ПЛ 0.4 кВ. Знеструмлені дві трансформаторні підстанції та частина споживачів м. Хотин.

«Щойно матимемо змогу, відразу виконаємо аварійно-відновлювальні роботи на лінії та подамо напругу усім споживачам», – додає «Чернівціобленерго».

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Нагадаємо, уночі над Чернівецькою областю було знищено ворожий дрон.

Повітряна тривога на Буковині була оголошена о 2:07, а відбій – о 5:36.