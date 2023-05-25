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Збиття дрона на Буковині: стали відомі наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Збиття дрона на Буковині: стали відомі наслідки
Уламками дрона пошкоджені лінії електропередачі
фото ілюстративне

Частина Буковини залишилась без світла через падіння уламків дрона

У Хотинському районі Чернівецької області, де впали уламки збитого вночі ворожого безпілотника, сталося знеструмлення. Про це повідомило АТ «Чернівціобленерго».

Так, унаслідок нічної атаки на Хотинській дільниці уламками безпілотного літального апарату пошкоджено дві ПЛ 0.4 кВ. Знеструмлені дві трансформаторні підстанції та частина споживачів м. Хотин.

«Щойно матимемо змогу, відразу виконаємо аварійно-відновлювальні роботи на лінії та подамо напругу усім споживачам», – додає «Чернівціобленерго».

Збиття дрона на Буковині: стали відомі наслідки фото 1

Нагадаємо, уночі над Чернівецькою областю було знищено ворожий дрон.

Повітряна тривога на Буковині була оголошена о 2:07, а відбій – о 5:36.

 

Теги: Чернівецька область безпілотник окупанти електроенергія

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