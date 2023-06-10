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Відбирали човни у місцевих: окупант розповідає, як вони рятувалися від підтоплення (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відбирали човни у місцевих: окупант розповідає, як вони рятувалися від підтоплення (перехоплення)
Російські військові рятувалися від потопу, відбираючи човни в місцевих
фото з відкритих джерел

Стрімкий підйом води став для росіян несподіванкою, адже їх завчасно попередили, що великої повені не буде

Російський військовий розповів дружині про затоплення позицій після підриву Каховської ГЕС та визнав, що відбирали човни в місцевого населення. Перехоплення розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупант вчергове підтверджує, що росіяни зумисне підірвали дамбу. Він розповідає, що брав участь в евакуації військових та зброї. Втім, жодної допомоги місцевому населенню з боку рашистів надано не було: «Ми тільки себе евакуювали».

Далі розповідає, що стрімкий підйом води став несподіванкою, адже їх завчасно попередили, що великої повені не буде: «Взагалі сказали, що вода не підніметься сильно. Тому ми речі не збирали. Потім вже як сильно притисло, швидко всі все рятуйте».

Єдине, про що жалкують окупант з дружиною – не вдалося врятувати «шмотки». Доля людей, які потрапили в біду через їхній злочин, до уваги не береться.

Як відомо, російська окупаційна влада на Херсонщині самоусунулася від порятунку людей: мешканці тимчасово окупованого лівобережжя провели на дахах своїх затоплених будинків кілька днів та зрештою почали самоорганізовуватися для порятунку. Достеменна кількість евакуйованих, постраждалих та загиблих невідома.

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Теги: злочин населення перехоплення росіяни

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