Україна повернула незаконно вивезеного до Росії маріупольського підлітка
Після захоплення Маріуполя окупанти депортували В’ячеслава до Шахтарська
До України вдалось повернути маріупольського підлітка, незаконно перевезеного окупантами на територію Росії. Про це пише віце-прем’єрка Ірина Верещук.
«В’ячеслав ріс без батьків. У 2021-му у віці 15 років почав навчання в Маріупольському вищому металургійному училищі. Після захоплення ворогом Маріуполя окупанти депортували В’ячеслава до Шахтарська. Але хлопець виявився сміливим і винахідливим. Знайшов спосіб дати знати про себе та зв’язатись з ким треба. Решта було справою зусиль, терпіння та наполегливості багатьох небайдужих людей. Але сьогодні хлопець вже з нами!», – повідомила Верещук.
Нагадаємо, 25 травня, внаслідок обміну полоненими, додому повернулися ще 106 наших людей. Усі врятовані захищали землі на Бахмутському напрямку.
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