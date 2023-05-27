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Україна повернула незаконно вивезеного до Росії маріупольського підлітка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна повернула незаконно вивезеного до Росії маріупольського підлітка
В’ячеслав ріс без батьків
фото з відкритих джерел

Після захоплення Маріуполя окупанти депортували В’ячеслава до Шахтарська

До України вдалось повернути маріупольського підлітка, незаконно перевезеного окупантами на територію Росії. Про це пише віце-прем’єрка Ірина Верещук.

«В’ячеслав ріс без батьків. У 2021-му у віці 15 років почав навчання в Маріупольському вищому металургійному училищі. Після захоплення ворогом Маріуполя окупанти депортували В’ячеслава до Шахтарська. Але хлопець виявився сміливим і винахідливим. Знайшов спосіб дати знати про себе та зв’язатись з ким треба. Решта було справою зусиль, терпіння та наполегливості багатьох небайдужих людей. Але сьогодні хлопець вже з нами!», – повідомила Верещук.

Нагадаємо, 25 травня, внаслідок обміну полоненими, додому повернулися ще 106 наших людей. Усі врятовані захищали землі на Бахмутському напрямку.

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Теги: окупанти навчання Ірина Верещук

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