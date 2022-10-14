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Головне за ніч: обстріл Харкова і Запоріжжя та допомога від Нідерландів

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: обстріл Харкова і Запоріжжя та допомога від Нідерландів
Головні новини ночі 14 жовтня
фото ілюстративне

У п'ятницю вранці, 14 жовтня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю

Пропонуємо вам головні новини ночі 14 жовтня, які ви могли проспати.

Обстріл Харкова

Ввечері, 13 жовтня, російські загарбники обстріляли Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що було два прильоти по місту.

«Мінімум два прильоти до Харкова. У деяких районах міста проблеми із електропостачанням», – йдеться у повідомленні.

Атака на Запоріжжя

Головне за ніч: обстріл Харкова і Запоріжжя та допомога від Нідерландів фото 1

У п'ятницю вранці, 14 жовтня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю

«Ракетна атака ворога по обласному центру. Прямуйте до укриттів. Бережіть себе!», – повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Наразі інформації про постраждалих та руйнування немає.

Втрати ворога на півдні

Головне за ніч: обстріл Харкова і Запоріжжя та допомога від Нідерландів фото 2

Збройні Сили України уразили чотири позиції протиповітряної оборони ворога в Бериславському і Каховському районах, а також три місця скупчення живої сили, озброєння та техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах.

Загалом за минулу добу ЗСУ знищили:

  • дві реактивні системи залпового вогню «Ураган»;
  • реактивну систему залпового вогню «Град»;
  • важку вогнеметну систему «Сонцепьок»;
  • станції радіоелектронної боротьби;
  • два 120-ти мм міномети:
  • три танки;
  • три командні пункти підрозділів ворожої 35-ої армії.

Прогнози щодо звільнення Херсону

За оцінками західних військових, ЗСУ можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра наступного тижня.

Зазначається, що українські сили прорвали лінію фронту в Херсонській області на початку місяця, що стало найбільшим просуванням ЗСУ на півдні країни з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому.

Допомога від Нідерландів

Головне за ніч: обстріл Харкова і Запоріжжя та допомога від Нідерландів фото 3

Нідерланди оголосили про виділення 70 млн євро для ремонту систем опалення, водопроводів та будинків в Україні.

Так, сума буде виділена через фонд Світового банку, що був спеціально створений для проходження Україною зимового сезону.

«З наближенням зими проблеми для українців лише загострюються. Будинки, водопроводи та системи опалення потребують термінового ремонту. Повідомила Світовому банку, що я вже надаю 70 мільйонів євро від імені Нідерландів спеціально для цієї зими», – повідомив міністр внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер.

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Теги: Харків звільнення опалення обстріл танки окупанти Запоріжжя Херсон озброєння

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