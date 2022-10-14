Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили два «Урагани» та «Сонцепьок» окупантів

ЗСУ завдали нищівних ударів по ворогу на півдні

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань

Збройні Сили України уразили чотири позиції протиповітряної оборони ворога в Бериславському і Каховському районах, а також три місця скупчення живої сили, озброєння та техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Разом з тим нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

У результаті українські військові знищили:

дві реактивні системи залпового вогню «Ураган»;

реактивну систему залпового вогню «Град»;

важку вогнеметну систему «Сонцепьок»;

станції радіоелектронної боротьби;

два 120-ти мм міномети:

три танки;

три командні пункти підрозділів ворожої 35-ої армії.

Разом з тим за інформацією військових, при спробі проведення повітряної розвідки ворог позбавлений двох безпілотних шпигунів типу «Орлан-10».

Нагадаємо, за оцінками західних військових, ЗСУ можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. ЗСУ продовжують успішний напрямок на південному фронті.