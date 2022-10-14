Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили два «Урагани» та «Сонцепьок» окупантів
Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань
Збройні Сили України уразили чотири позиції протиповітряної оборони ворога в Бериславському і Каховському районах, а також три місця скупчення живої сили, озброєння та техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».
Разом з тим нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.
У результаті українські військові знищили:
- дві реактивні системи залпового вогню «Ураган»;
- реактивну систему залпового вогню «Град»;
- важку вогнеметну систему «Сонцепьок»;
- станції радіоелектронної боротьби;
- два 120-ти мм міномети:
- три танки;
- три командні пункти підрозділів ворожої 35-ої армії.
Разом з тим за інформацією військових, при спробі проведення повітряної розвідки ворог позбавлений двох безпілотних шпигунів типу «Орлан-10».
Нагадаємо, за оцінками західних військових, ЗСУ можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра наступного тижня.
Раніше повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. ЗСУ продовжують успішний напрямок на південному фронті.
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