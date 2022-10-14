Британська розвідка повідомила, з якою метою РФ атакує Бахмут

Підрозділи 2-го армійського корпусу РФ, ймовірно, просунулися до сіл Опитне та Іванград

Російські загарбники продовжують вести наступальні операції на центральному Донбасі і дуже повільно просувається вперед у напрямку Бахмута. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначається, впродовж останніх трьох днів проросійські сили здійснили тактичне просування до центру міста Бахмут Донецької області. Підрозділи 2-го армійського корпусу, ймовірно, просунулися до сіл Опитне та Іванград на південь від міста.

Загалом від початку липня російськими силами було захоплено кілька інших населених пунктів, якщо вони ще існували.

Водночас певних локальних успіхів на Донбасі досягли підрозділи угрупування, очолювані приватною військовою компанією «Вагнер», які, ймовірно, продовжують активно брати участь у боях за Бахмут. «Росія, ймовірно, розглядає захоплення Бахмута як попередню операцію до наступу на міський район Краматорськ-Слов’янськ, який є найбільшим населеним центром Донецької області, який контролює Україна», – зазначають аналітики британського міністерства оборони.

При цьому вони додають, що загальна оперативність росіян на Донбасі підривається тиском України на північний і південний фланги, а також гострою нестачею боєприпасів і живої сили.

Нагадаємо, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців.