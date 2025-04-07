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За дві доби ДТЕК повернув світло 21 тис. домогосподарств після обстрілів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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За дві доби ДТЕК повернув світло 21 тис. домогосподарств після обстрілів

В останні дні руйнувань зазнавала енергетична інфраструктура Донецької та Дніпропетровської областей

За два дні енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 21 тис. родин у Дніпропетровській та Донецькій областях після обстрілів. Про це йдеться в повідомленні компанії (тут, тут і тут).

Зазначається, що в Донецькій області тривають активні бойові дії, через що руйнувань зазнає інфраструктура регіону.

«Протягом 4-5 квітня енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 13 населених пунктів області. Знову зі світлом 7934 родини регіону», – зазначили в компанії.

Зазнає постійних руйнувань від російських окупантів також Дніпропетровська область. Тут за дві доби ремонтні бригади ДТЕК повернули світло 13,8 тис. родин в 4 районах Дніпропетровщини.

Нагадаємо, у березні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 611 тис. родин в Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, чиї домівки були знеструмлені через ворожі атаки.

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Теги: електроенергія енергетика ДТЕК

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