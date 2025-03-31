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Потрібно вирішити проблему боргів на балансуючому ринку, щоб він ефективно працював – Енергоспівтовариство

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Потрібно вирішити проблему боргів на балансуючому ринку, щоб він ефективно працював – Енергоспівтовариство

Для ефективної роботи енергетики треба вирішити проблему боргів на балансуючому ринку – Енергоспівтовариство

Необхідно вирішити проблему заборгованостей на балансуючому ринку щоб він почав ефективно працювати у майбутньому. Про це заявив директор секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковські.

Розповідаючи про проблеми української енергетики він наголосив на проблемі заборгованостей на балансуючому ринку.

«Як я розумію, нещодавно тут були прийняті рішення Урядом, які покликані зробити так, щоб фінансові ресурси сюди надходили. Цю проблему треба вирішити, щоб борги не накопичувалися треба на майбутнє думати, як реформувати цей сектор, щоб він ефективно працював у майбутньому», – наголосив Лорковські.

Раніше в Міністерстві енергетики заявляли, що борги «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку перевищує 18 млрд грн.

До слова, Російська Федерація продовжує завдавати ударів по українських енергетичних об'єктах, попри обіцянки припинити вогонь. 

Теги: Укренерго енергетика

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