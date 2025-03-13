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Частина Херсона залишилася без світла через атаку РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Частина Херсона залишилася без світла через атаку РФ
Енергетики вивчають об'єми пошкоджень
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти частково знеструмили шість районів

Частина Херсонської громади лишилася без світла після масованого російського обстрілу.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

«Після російських обстрілів частина нашої громади без електропостачання. Окупанти частково позбавили електрики Корабельний і Центральний райони, а також Молодіжне, Наддніпрянське, Інженерне, частково Зеленівку», – каже він.

Як зазначив Мрочко, спеціалісти «Херсонобленерго» вивчають об'єми пошкоджень та проводять обстеження мереж.

«Під час відновлювальних робіт можливі перебої з електропостачанням», – додав глава МВА.

Нагадаємо, під ранок росіяни атакували Запоріжжя «Шахедами». За попередньою інформацією, люди не постраждали. Водночас є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури.

До слова, російські війська атакували дронами-камікадзе Дніпропетровщину. Через атаку дронів на об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровської області є займання.

Теги: Херсон війна обстріл енергетика електроенергія відключення світла

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