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Революція у зеленій енергетиці. Вчені з США розробили обертальні сонячні панелі

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Революція у зеленій енергетиці. Вчені з США розробили обертальні сонячні панелі
Сонячні конуси Spin Cell розробили компанії V3Solar і Nectar Design
фото: New Atlas

За задумом, сонячні елементи мають обертатися на платформі, щоб уловлювати промені у будь-який час дня і не перегріватися. Але на практиці все складніше

Сонячні панелі могли б замінити фотоелектричні конуси Spin Cell, здатні виробляти більше енергії та не залежати від сторони світу. Про цю перспективну розробку нагадав сайт Ecoportal.

Spin Cell – це обертовий конус, оснащений сонячними осередками, який має вельми футуристичний вигляд. Весь блок обертається під час роботи, усуваючи необхідність у програмному та апаратному забезпеченні для відстеження сонця, оскільки кут його променів змінюється протягом світлового дня.

Нагадаємо, що вчені знайшли спосіб багаторазової переробки сонячних панелей, використовуючи всі складові. Це дасть змогу зменшити вартість виробництва разом зі споживанням дорогих матеріалів.

Теоретично, пристрій виробляє у 20 разів більше електроенергії на клітинку, ніж стандартні плоскі панелі, адже якась частина обов'язково повернута до сонця вдень. Висока продуктивність досягається за тієї самої кількості сонячних елементів, що і у системах із плоскими панелями.

Пристрої Spin Cell виглядають красиво
Пристрої Spin Cell виглядають красиво
фото: New Atlas

Компанія V3Solar, яка розробила революційний фотоелектричний конус, базується у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, і була заснована 2012 року. Компанія Nectar Design, що спеціалізується на промисловому дизайні, долучилася до співпраці у роботі над новою технологією. Обидві компанії вважають, що конусоподібна фотоелектрична система може струснути сонячну промисловість і дати поштовх новому напряму розвитку, не в останню чергу у галузі естетичного дизайну.

Традиційно схожі технології використовують плоскі сонячні панелі, встановлені на стовпах і оснащені механізмами та програмним забезпеченням для нахилу панелей, щоб вловлювати оптимальну кількість променів у міру того, як сонце переміщається по небу. У них є низка недоліків, серед яких надмірне поглинання тепла – обладнання так сильно нагрівається, що перестає працювати.

Як запевняє V3Solar, за тієї самої концентрації на Spin Cell температура ніколи не перевищує 35 градусів за Фаренгейтом завдяки платформі, що обертається. Кожна комірка отримує додаткове тепло тільки протягом дуже короткого періоду часу, а потім охолоджується у міру обертання пристрою.

Як передає бразильське видання Superinteressante, V3Solar підрахувала, що виробництво енергії за її допомогою буде дешевшим, ніж при використанні традиційної енергії. Якщо розрахунки вірні, то кожна комірка Spin Cell зможе генерувати електроенергію за ціною 0,08 дол. США за кВт-год (дані десятирічної давності). У Сполучених Штатах на той момент це було дві третини ціни на енергоносії.

Незважаючи на всі заявлені переваги, Spin Cell так і не надійшла у продаж. Можливо, розробка зайшла в глухий кут, адже дехто казав, що для обертання платформи потрібно чи не більше енергії, ніж виробляє фотоелектричний модуль. Крім того, кут нахилу конуса не змінюється, тому ефективність знижується у певний час доби. Багато хто також ставив під сумнів заяву про 20-кратний приріст потужності.

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті. 

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Теги: технології вчені наука енергетика електроенергія

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