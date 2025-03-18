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Росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську
Росіяни вдарили по критичний інфраструктурі Донеччини
фото ілюстративне

У Слов'янську частково відсутнє електропостачання після ударів РФ

Увечері 18 березня російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов'янськ, що на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.  

Військовий оглядач Богдан Мірошников зазначив, що ворог вдарив по енергоінфраструктурі Словʼянська авіабомбою.

Варто зазначити, що сьогодні президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили необхідність миру та припинення вогню у війні в Україні. 

«Лідери погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемирʼя в Чорному морі, повного припинення вогню і встановлення постійного миру», – вказано у повідомленні.

Російський диктатор підтримав ідею президента США про взаємну відмову на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Раніше американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з російським диктатором Путіним.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп «сповнений рішучості» укласти мирну угоду для завершення російсько-української війни. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт наголосила, що США перебувають «на фінішній прямій».

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Теги: диктатор ворог росіяни енергетика авіаудар Слов’янськ Донеччина

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