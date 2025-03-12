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USAID припинило фінансування Українського енергетичного фонду: чим це загрожує

Катерина Іванова
glavcom.ua
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USAID припинило фінансування Українського енергетичного фонду: чим це загрожує
Відомо, що початкову угоду на $25 млн підписали у квітні 2023 році
фото з відкритих джерел

Рішення скоротить доступні кошти для закупівлі важливого обладнання для українського енергетичного сектору

В Агенстві США з міжнародного розвитку (USAID) оголосили про припинення грантової угоди з Українським фондом підтримки енергетики на $75 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Енергетичне співтовариство.

Таке повідомлення Секретаріат Енергетичного співтовариства отримав ще 27 лютого. Зараз там очікують додаткових роз’яснень від американської сторони.

Рішення про скасування фінансування скоротить доступні кошти для закупівлі критично важливого обладнання для українського енергетичного сектору.

Відомо, що початкову угоду на $25 млн підписали у квітні 2023 році. Це мало допомогти забезпечити Україну енергетичним та опалювальним обладнанням, зокрема для зимового періоду. У 2024 році USAID виділило ще $50 млн на розширення програми підтримки.

Нагадаємо, після шеститижневої перевірки Сполучені Штати Америки офіційно скасовують 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на державного секретаря США Марко Рубіо.

Як написав Рубіо, на 5,2 тис. контрактів, які зараз скасовуються, було витрачено десятки мільярдів доларів у спосіб, який «не слугував (а в деяких випадках навіть шкодив) основним національним інтересам Сполучених Штатів».

Раніше стало відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа заявила про скасування понад 90% грантів, виділених Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у межах зовнішньої допомоги.

Крім грантів USAID, уряд також переглянув інші державні програми фінансування. Повідомляється, що скасовано приблизно 4,1 тис. державних грантів, а 2,7 тис. залишили чинними. Водночас адміністрація уточнила, що 297 контрактів перебувають на стадії перегляду.

Нагадаємо, одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло, у тому числі на USAID. Адміністрація Трампа фактично призупинила її діяльність 3 лютого.

Також «Главком» повідомляв, що генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку Пола Мартіна було відправлено у відставку після того, як його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації Трампа щодо USAID.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа почала масові скорочення в Агентстві з міжнародного розвитку

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Теги: Адміністрація Президента фінансування гуманітарна допомога енергетика грант

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