Відстрочка щодо сплати екологічного мита CBAM – це питання виживання наших експортних галузей – еколог

Україна має повне право скористатися відстрочкою сплати екологічного мита CBAM, і має ним скористатися – еколог

Запровадження європейського екологічного мита CBAM для України це не тільки втрата мільярдів ВВП, але й взагалі питання виживання українських експортних галузей, зокрема металургії. Тому маємо наполягати на відстроченні запровадження для України цього мита, використовуючи пункт про форс-мажор. Про це розповів генеральний директор «Центру Екології та Розвитку Нових технологій» Владислав Антипов.

«Українська продукція, яка потрапляє під CBAM – це в першу чергу металургійна, добрива, електроенергія, водень, цемент та багато іншого. Це створює значне навантаження для українських виробників, тим більше, що ціна CBAM-сертифікатів буде зростати з роками. Тому, на мою думку і на думку експертного середовища, найбільш правильно буде для України скористатися пунктом регламенту CBAM, який передбачає те, що у форс-мажорних ситуаціях країна, яка потрапила до стану форс-мажору, може отримати право відтермінувати дію CBAM. На нашу думку, складно уявити щось більш форс-мажорне, ніж війна. Тому ми публічно завжди закликаємо наших перемовників з ЄС звернути на це увагу і подати заяву до Європейської комісії», – зауважив Антипов.

Він також розповів, що цими питаннями займається європейський департамент податків та мит – TAXUD. Саме туди необхідно подати заявку про те, що ми просимо відтермінувати введення CBAM для української продукції через те, що ми знаходимося в стані війни та неспровокованої російської агресії. І це потрібно робити – адже майже 5 мільярдів українського експорту підпадає під CBAM, і збитки будуть дуже значні.

«Втрати ВВП до 2030 року будуть вимірюватися мільярдами. Вже у 2030-му ми втратимо десь біля 7 мільярдів доларів інвестицій. Постає питання, чи залишиться українська металургія конкурентоздатною на європейському ринку. Тобто, це не питання, скільки буде заробляти українська металургія, а чи зможе вона взагалі там вижити. Звичайно, під час війни ці та інші проблеми відходять на другий план. Але якщо підприємство не буде мати грошей навіть на банальні ремонти, то воно просто не виживе», – підкреслив експерт.

За його словами, перемовини щодо CBAM продовжуються – днями Україну мають відвідати представники департаменту зміни клімату, а також митного і податкового департаменту TAXUD. Але позиція української сторони у цьому питанні може бути активнішою.

«Перемовини йдуть, але поки не можна сказати, що є якийсь успіх. Має бути питання політичної волі, й у тому числі політичної волі нашого уряду, який має звернутися до ЄС. Ми розуміємо, що в уряду є дуже багато питань, якими вони займаються. Може, до цього не доходять руки. Але це дуже важливо для українського бізнесу», – резюмував експерт.

Раніше у Федерації роботодавців України порахували, що після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування CBAM, вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП, а до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито CBAM, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.