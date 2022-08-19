В окупованому Севастополі спрацювала ППО

Місцеві повідомили, що упродовж хвилини було чути дев'ять пусків ракет

У Севастополі в п'ятницю ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. За попередньою інформацією спрацювала система ППО. Про це повідомив так званий «губернатор Севастополя» Михайло Развожаєв.

За даними одного з місцевих телеграм-каналів, упродовж хвилини було чути дев'ять пусків ракет.

Так званий «губернатор Севастополя» також повідомив про вибухи, які було чути у центрі міста. За його даними, цілі уражені.

«Перебуваю на робочому місці в уряді. Так само як і багато хто з городян, чув хлопки в центрі. Аналогічні раніше звучали в районі Стрілки. У бухті відпрацьовувала ППО. У центрі – корабельна арта. Історія та сама, що й учора. За попередніми даними, БПЛА. Цілі уражені», – написав Развожаєв.

Нагадаємо, 19 серпня, в тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії спрацювала система ППО. У місті було чути три потужні вибухи.

Також 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.