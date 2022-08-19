Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Севастополі спрацювала ППО

Альона Боженко
glavcom.ua
В окупованому Севастополі спрацювала ППО
У Севастополі спрацювала ППО
скріншот

Місцеві повідомили, що упродовж хвилини було чути дев'ять пусків ракет

У Севастополі в п'ятницю ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. За попередньою інформацією спрацювала система ППО. Про це повідомив так званий «губернатор Севастополя» Михайло Развожаєв.

За даними одного з місцевих телеграм-каналів, упродовж хвилини було чути дев'ять пусків ракет.

Так званий «губернатор Севастополя» також повідомив про вибухи, які було чути у центрі міста. За його даними, цілі уражені.

«Перебуваю на робочому місці в уряді. Так само як і багато хто з городян, чув хлопки в центрі. Аналогічні раніше звучали в районі Стрілки. У бухті відпрацьовувала ППО. У центрі – корабельна арта. Історія та сама, що й учора. За попередніми даними, БПЛА. Цілі уражені», – написав Развожаєв.

Нагадаємо, 19 серпня, в тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії спрацювала система ППО. У місті було чути три потужні вибухи.

Також 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя. 

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна прийде в дім до загарбників, хочуть вони цього, чи ні
Розумні росіяни вже тікають з Криму. Дурні будут там поховані
Вчора, 17:48
Окупанти перетворили півострів на військову базу
Техніка та склади з боєприпасами в окупованому Криму. Свіжі фото
Вчора, 10:51
У районі Керчі і під Севастополем прогриміло кілька вибухів 
Вибухи в окупованому Криму. Все, що відомо наразі (відео)
Вчора, 08:18

Події в Україні

В окупованому Севастополі спрацювала ППО
В окупованому Севастополі спрацювала ППО
Понад 70 «прильотів»: окупанти п'ять разів обстріляли Сумщину
Понад 70 «прильотів»: окупанти п'ять разів обстріляли Сумщину
В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи
В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи
В окупованому Криму знову спрацювала система ППО (оновлено)
В окупованому Криму знову спрацювала система ППО (оновлено)
Уряд затвердив план заходів до Дня Незалежності
Уряд затвердив план заходів до Дня Незалежності
Потоп в окупованому Криму: відео наслідків стихії
Потоп в окупованому Криму: відео наслідків стихії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Олександр Бринжала вступив у бій проти 12 ворожих винищувачів
88K
Хто в хаті господар? Банкова потрапила у курйоз через фото Єрмака і Зеленського
82K
У Запоріжжі прогриміли вибухи
68K
Як захиститися від опромінення в разі аварії на Запорізькій АЕС. Пояснює радіобілог
65K
ЗСУ завдали чотири удари по скупченню ворога на півдні
64K
Ердоган повідомив, яку пропозицію зробив Зеленському під час візиту до Львова

Новини

Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
Вчора, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
Вчора, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
Вчора, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
Вчора, 16:42
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку
Вчора, 16:25
На Донеччині ЗСУ знищили ворожу гаубицю та окупантів
Вчора, 16:12

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту