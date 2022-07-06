Аварія в Києві: автівки на швидкості втаранилися посеред перехрестя (відео)
Удар такої сили, що машини порозліталися в різні боки
скріншот із відео
Судячи з відео, обидва водії порушували правила руху
Напередодні, 5 липня, у Києві на перехресті вулиць Братської та Андріївської сталася дорожньо-транспортна аварія за участі двох легковиків.
Попередньо, водій авто Ford не надав перевагу в русі автомобілю Renault, який їхав головною дорогою, внаслідок чого і сталося зіткнення.
Водій червоної автівки проїхав під знак «Дати дорогу».
Імовірно, водій синьої автівки не був пристебнутий паском безпеки.
Раніше у Києві водій навмисно протаранив гурт людей (відео).
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