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    Новини

    Аварія в Києві: автівки на швидкості втаранилися посеред перехрестя (відео)

    Удар такої сили, що машини порозліталися в різні боки - Аварія в Києві: автівки на швидкості втаранилися посеред перехрестя (відео)
    Удар такої сили, що машини порозліталися в різні боки
    скріншот із відео

    Судячи з відео, обидва водії порушували правила руху

    Напередодні, 5 липня, у Києві на перехресті вулиць Братської та Андріївської сталася дорожньо-транспортна аварія за участі двох легковиків.

    Попередньо, водій авто Ford не надав перевагу в русі автомобілю Renault, який їхав головною дорогою, внаслідок чого і сталося зіткнення.

    Водій червоної автівки проїхав під знак «Дати дорогу».

    Імовірно, водій синьої автівки не був пристебнутий паском безпеки.

    Раніше у Києві водій навмисно протаранив гурт людей (відео).

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    Теги: росія окупанти Київ війна водій аварія Україна окупація Renault Ford #stoprussia
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    Аварія в Києві: автівки на швидкості втаранилися посеред перехрестя (відео)